Мишустин рассказал о работе над укреплением макроэкономической стабильности
Мишустин: правительство работает над укреплением макроэкономической стабильности
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство в координации с Банком России работает над укреплением макроэкономической стабильности, над снижением инфляции и преодолением дефицита кадров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"В координации с Банком России работаем над укреплением макроэкономической стабильности. Над снижением инфляции, обеспечением устойчивости к внешним шокам. А также - повышением производительности труда. И преодолением дефицита кадров. Все такие действия необходимы для постепенного возвращения инфляции к умеренным значениям. Как поручил президент", - сказал Мишустин.