https://ria.ru/20250326/stabilnost-2007444662.html

Мишустин рассказал о работе над укреплением макроэкономической стабильности

Мишустин рассказал о работе над укреплением макроэкономической стабильности - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин рассказал о работе над укреплением макроэкономической стабильности

Правительство в координации с Банком России работает над укреплением макроэкономической стабильности, над снижением инфляции и преодолением дефицита кадров,... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:28:00+03:00

2025-03-26T12:28:00+03:00

2025-03-26T14:08:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007408596_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_cadca30130b0af926050f576ae1d43d3.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство в координации с Банком России работает над укреплением макроэкономической стабильности, над снижением инфляции и преодолением дефицита кадров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "В координации с Банком России работаем над укреплением макроэкономической стабильности. Над снижением инфляции, обеспечением устойчивости к внешним шокам. А также - повышением производительности труда. И преодолением дефицита кадров. Все такие действия необходимы для постепенного возвращения инфляции к умеренным значениям. Как поручил президент", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф