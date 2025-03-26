https://ria.ru/20250326/spetsoperatsiya-2007564479.html

Спецоперация, 26 марта: ВСУ нанесли удары по объектам энергетики России

Спецоперация, 26 марта: ВСУ нанесли удары по объектам энергетики России - РИА Новости, 26.03.2025

Спецоперация, 26 марта: ВСУ нанесли удары по объектам энергетики России

ВСУ потеряли за сутки около 1310 человек и два танка, на курском направлении – более 230 военных. Украинские войска снова нанесли удары по российским объектам... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T20:13:00+03:00

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2025-03-26T20:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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европа

курская область

владимир зеленский

стив уиткофф

сергей лавров

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки около 1310 человек и два танка, на курском направлении – более 230 военных. Украинские войска снова нанесли удары по российским объектам энергетики, в Белгородской области погибла военкор Первого канала. ВСУ потеряли около 1310 военных за сутки Потери украинских войск за сутки составили около 1310 военнослужащих, два танка. Нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, предприятию по ремонту военной техники, цехам производства и пунктам управления беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах. Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 58 беспилотников. ВСУ потеряли более 230 военных в Курской области За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 230 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, пункт управления БПЛА и склад боеприпасов. Всего за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 70190 военнослужащих, 402 танка. ПВО сбила девять беспилотников над территорией России Российские средства ПВО уничтожили ночью пять украинских беспилотников над Белгородской областью, два - над Курской и два - над Черным морем, сообщили в Минобороны России. Гибель журналиста в Белгородской области При исполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа Первого подорвалась на мине. В пресс-службе уточнили, что находившийся с Прокофьевой оператор Дмитрий Волков ранен. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что пострадавший оператор получил серьезные ранения, он подключен к аппарату ИВЛ. Позже Минздрав сообщил, что Волков будет эвакуирован на лечение в Москву. ВСУ атаковали объекты энергетики в Крыму, Брянской и Курской областях Киевский режим продолжил наносить удары по российской энергетике, несмотря на заявления Владимира Зеленского, сообщило Минобороны. По данным ведомства, ночью у побережья Крыма были сбиты два украинских ударных БПЛА, целью которых было оборудование Глебовского подземного хранилища газа. Кроме того, ВСУ атаковали дронами объекты энергетики в Брянской и Курской областях, ряд потребителей остались без электричества. Киев, продолжая наносить удары по энергоинфраструктуре, делает все для срыва российско-американских договоренностей о мерах по урегулированию украинского конфликта, заявили в министерстве. Зеленский заявил, что не верит в унизительный мир для Украины Зеленский признал, что у Украины нет денег на ВСУ, поэтому, по его мнению, их "должны финансировать" западные страны, прежде всего Европа. "Им (украинским войскам - ред.) нужны отдых, ротация, резервы, зарплаты. Это настоящая проблема, я думаю, потому что армия всегда была меньше, чем сейчас. А когда армия в три раза больше, чем была, ее нужно финансировать. Бюджета Украины не хватит. Нужны отдельные программы. Европа должна это финансировать. В идеале - Европа и Америка", - заявил Зеленский в интервью журналу Time. Он добавил, что в нынешних обстоятельствах больше полагался бы на Европу. Зеленский также заявил, что не верит в унизительный мир для Украины, однако не исключил его полностью. Лавров: Уиткофф, говоря о сроках перемирия, переоценивает элиты Европы Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, похоже, понял суть конфликта на Украине, но относительно сроков перемирия переоценивает элиты Европы, стремящиеся не допустить "слабины" Владимира Зеленского, и нежелание самого Зеленского идти на такой шаг, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом Зеленский и сам не хочет давать слабину, поскольку понимает, что его "светлый образ" давно померк за пределами радикально настроенных кругов на Украине и его дни сочтены, отметил Лавров. Ранее в марте в интервью телеканалу Bloomberg TV Уиткофф заявил, что полное прекращение огня на Украине может быть достигнуто за "пару недель". Позже в интервью журналисту Такеру Карлсону Уиткофф сделал ряд заявлений об украинском конфликте, в том числе отметил проведение референдумов в четырех регионах и желание подавляющего большинства проголосовавших находиться в составе России.

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https://ria.ru/20250326/oon-2007537237.html

https://ria.ru/20250326/minoborony-2007430617.html

https://ria.ru/20250326/ukraina-2007465834.html

украина

европа

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украина, европа, курская область, владимир зеленский, стив уиткофф, сергей лавров, вооруженные силы украины