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Российский командир рассказал об операции "Поток" - РИА Новости, 26.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:33 26.03.2025 (обновлено: 05:37 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/spetsoperatsiya-2007340800.html
Российский командир рассказал об операции "Поток"
Российский командир рассказал об операции "Поток" - РИА Новости, 26.03.2025
Российский командир рассказал об операции "Поток"
Украинские солдаты бежали от российских десантников, зашедших к ним в тыл в результате операции "Поток" в Курской области, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T05:33:00+03:00
2025-03-26T05:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
курская область
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛ, 26 мар – РИА Новости. Украинские солдаты бежали от российских десантников, зашедших к ним в тыл в результате операции "Поток" в Курской области, рассказал РИА Новости командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным "Север". "Сильных таких сопротивлений не было. В основном они (ВСУ – ред.) все бежали. Был взят также пленный (украинский военный – ред.)", - сказал "Север". По его словам, пленный заявлял, что он связист и обладает важной информацией. Основные боевые столкновения шли в районе железнодорожного вокзала, откуда противника выбивали около суток. Командир рассказал, что задачей его роты было занять главную дорогу Суджи – одно из самых сложных и опасных направлений. "Ребята разместились, наблюдательные пункты развели и держали оборону в течение суток", - сказал он, добавив, что бойцы выполнили задачу, после чего получили приказ выдвигаться в Суджу.
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
суджа
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суджа, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Вооруженные силы Украины
Российский командир рассказал об операции "Поток"

Командир Север: ВСУ бежали от российских десантников после операции Поток

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Курской области
Российские военнослужащие в Курской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в Курской области. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛ, 26 мар – РИА Новости. Украинские солдаты бежали от российских десантников, зашедших к ним в тыл в результате операции "Поток" в Курской области, рассказал РИА Новости командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным "Север".
"Сильных таких сопротивлений не было. В основном они (ВСУ – ред.) все бежали. Был взят также пленный (украинский военный – ред.)", - сказал "Север".
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По его словам, пленный заявлял, что он связист и обладает важной информацией. Основные боевые столкновения шли в районе железнодорожного вокзала, откуда противника выбивали около суток.
Командир рассказал, что задачей его роты было занять главную дорогу Суджи – одно из самых сложных и опасных направлений.
"Ребята разместились, наблюдательные пункты развели и держали оборону в течение суток", - сказал он, добавив, что бойцы выполнили задачу, после чего получили приказ выдвигаться в Суджу.
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