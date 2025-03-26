https://ria.ru/20250326/spetsoperatsiya-2007340800.html

Российский командир рассказал об операции "Поток"

Российский командир рассказал об операции "Поток" - РИА Новости, 26.03.2025

Российский командир рассказал об операции "Поток"

Украинские солдаты бежали от российских десантников, зашедших к ним в тыл в результате операции "Поток" в Курской области, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T05:33:00+03:00

2025-03-26T05:33:00+03:00

2025-03-26T05:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджа

курская область

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛ, 26 мар – РИА Новости. Украинские солдаты бежали от российских десантников, зашедших к ним в тыл в результате операции "Поток" в Курской области, рассказал РИА Новости командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным "Север". "Сильных таких сопротивлений не было. В основном они (ВСУ – ред.) все бежали. Был взят также пленный (украинский военный – ред.)", - сказал "Север". По его словам, пленный заявлял, что он связист и обладает важной информацией. Основные боевые столкновения шли в районе железнодорожного вокзала, откуда противника выбивали около суток. Командир рассказал, что задачей его роты было занять главную дорогу Суджи – одно из самых сложных и опасных направлений. "Ребята разместились, наблюдательные пункты развели и держали оборону в течение суток", - сказал он, добавив, что бойцы выполнили задачу, после чего получили приказ выдвигаться в Суджу.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

суджа

курская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

суджа, курская область, вооруженные силы украины