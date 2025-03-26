https://ria.ru/20250326/spetsoperatsiya-2007340800.html
Российский командир рассказал об операции "Поток"
Российский командир рассказал об операции "Поток" - РИА Новости, 26.03.2025
Российский командир рассказал об операции "Поток"
Украинские солдаты бежали от российских десантников, зашедших к ним в тыл в результате операции "Поток" в Курской области, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T05:33:00+03:00
2025-03-26T05:33:00+03:00
2025-03-26T05:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
курская область
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛ, 26 мар – РИА Новости. Украинские солдаты бежали от российских десантников, зашедших к ним в тыл в результате операции "Поток" в Курской области, рассказал РИА Новости командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным "Север". "Сильных таких сопротивлений не было. В основном они (ВСУ – ред.) все бежали. Был взят также пленный (украинский военный – ред.)", - сказал "Север". По его словам, пленный заявлял, что он связист и обладает важной информацией. Основные боевые столкновения шли в районе железнодорожного вокзала, откуда противника выбивали около суток. Командир рассказал, что задачей его роты было занять главную дорогу Суджи – одно из самых сложных и опасных направлений. "Ребята разместились, наблюдательные пункты развели и держали оборону в течение суток", - сказал он, добавив, что бойцы выполнили задачу, после чего получили приказ выдвигаться в Суджу.
https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суджа, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Вооруженные силы Украины
Российский командир рассказал об операции "Поток"
Командир Север: ВСУ бежали от российских десантников после операции Поток