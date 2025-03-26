https://ria.ru/20250326/spetsoperatsiya-2007339804.html

ВДВ уничтожили ретранслятор сигнала ВСУ в акватории Днепра

ВДВ уничтожили ретранслятор сигнала ВСУ в акватории Днепра - РИА Новости, 26.03.2025

ВДВ уничтожили ретранслятор сигнала ВСУ в акватории Днепра

Противотанковый расчет ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожил ретранслятор сигнала ВСУ на затопленном морском транспорте в акватории Днепра в районе... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T05:14:00+03:00

2025-03-26T05:14:00+03:00

2025-03-26T05:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

безопасность

днепр (река)

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ГЕНИЧЕСК, 26 мар - РИА Новости. Противотанковый расчет ВДВ группировки войск "Днепр" уничтожил ретранслятор сигнала ВСУ на затопленном морском транспорте в акватории Днепра в районе Кинбурнской косы, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск группировки войск "Днепр" пуском управляемой ракеты с побережья Кинбурнской косы уничтожил ретранслятор сигнала ВСУ, установленный на потопленном ранее морском транспорте украинских боевиков на входе из Черного моря в Днепровский лиман", - сообщили в военном ведомстве. По данным разведки, подразделения ВСУ установили на затопленном ранее морском плавсредстве, уничтоженном в 2024 году и не затонувшем до конца, ретранслятор сигнала, предназначенный для увеличения дальности полетов ударных БПЛА и для нанесения ударов по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области. Рано утром расчет "Корнета" выдвинулся на береговую линию и, выйдя на прямую наводку перед обнаруженной ранее целью, развернул противотанковый комплекс, навел его на цель и произвел пуск ракеты. Благодаря своему опыту и профессионализму оператор комплекса, управляя летящей над водной поверхностью ракетой, с филигранной точностью поразил цель с расстояния более 6 тысяч метров. Результат поражения фиксировался средствами объективного контроля. Повторным пуском ракеты цель была окончательно уничтожена. Расчёты ПТРК способны поразить различные цели, в том числе фортификационные сооружения, расчеты FPV-дронов и бронированную технику ВСУ. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, херсонская область , вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность, днепр (река)