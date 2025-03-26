https://ria.ru/20250326/sovkombank-2007527310.html

Совкомбанк стал стратегическим партнером фестиваля "Чемпионат Победителей"

Совкомбанк стал стратегическим партнером фестиваля "Чемпионат Победителей" - РИА Новости, 26.03.2025

Совкомбанк стал стратегическим партнером фестиваля "Чемпионат Победителей"

Благотворительный фонд социальной поддержки и развития потенциала личности "Ветер добрых перемен" и ПАО "Совкомбанк" будут стратегическими партнерами в рамках... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T17:40:00+03:00

2025-03-26T17:40:00+03:00

2025-03-26T17:40:00+03:00

совкомбанк

россия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Благотворительный фонд социальной поддержки и развития потенциала личности "Ветер добрых перемен" и ПАО "Совкомбанк" будут стратегическими партнерами в рамках Всероссийского детского футбольного фестиваля "Чемпионат Победителей", сообщает пресс-служба банка. В 2025 году "Чемпионат Победителей" пройдет в трех городах: Саратов – 27 апреля, Кострома – 25 мая и Воронеж – сентябрь (точная дата будет объявлена дополнительно). В пресс-службе уточнили, что данное партнерство позволило усилить состав амбассадоров фестиваля. К проекту присоединились легенды российского футбола: Ринат Дасаев, Олег Романцев и Георгий Джикия. Фонд "Ветер добрых перемен" и ПАО "Совкомбанк" начали сотрудничество в 2023 году. "Совкомбанк рад поддержать важный социальный проект. Мы уверены, что наше сотрудничество не только привлечет новых амбассадоров, но вдохновит, а также станет ярким примером, как бизнес может способствовать позитивным общественным изменениям", – приводит пресс-служба банка слова гендиректора "Совкомбанк Технологии" Вячеслава Литовченко. В свою очередь, председатель попечительского совета благотворительного фонда "Ветер Добрых Перемен" Денис Игнатов заявил, что данное партнерство позволит расширить географию фестиваля и привлечь к участию детей из большего числа регионов России.

https://ria.ru/20250324/vtb-2006936892.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

совкомбанк, россия, банки