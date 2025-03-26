https://ria.ru/20250326/sotssirotstvo-2007503619.html

Омбудсмен отметила успехи Нижегородской области в профилактике соцсиротства

Омбудсмен отметила успехи Нижегородской области в профилактике соцсиротства - РИА Новости, 26.03.2025

Омбудсмен отметила успехи Нижегородской области в профилактике соцсиротства

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова отметила высокие результаты Нижегородской области в профилактике... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:48:00+03:00

2025-03-26T16:48:00+03:00

2025-03-26T16:48:00+03:00

нижегородская область

нижегородская область

россия

мария львова-белова

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова отметила высокие результаты Нижегородской области в профилактике социального сиротства в ходе форума "Семья на первом месте", передает корреспондент РИА Новости. Форум "Семья на первом месте: эффективная система профилактики социального сиротства" собрал на Нижегородской ярмарке около 500 участников из всех 14 регионов Приволжского федерального округа – ведущих экспертов в области защиты детей, представителей органов власти и общественных организаций, работников детских социальных учреждений. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка отметила, что "Нижегородская область демонстрирует хорошие результаты в работе по профилактике социального сиротства, опыт региона интересен - именно поэтому Нижний Новгород был выбран площадкой проведения окружного форума". Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что в регионе с 2024 года реализуется концепция "Единой модели помощи детям", действует ресурсный центр "Дети в семье". Команда опытных специалистов работает для того, чтобы сократить число детей в сиротских учреждениях, повысить количество благополучных семей. "Очень важно защищать семьи и помогать им так, чтобы как можно больше детей оставались в семьях, росли и воспитывались не в стенах социальных учреждений, а дома. Для этого необходимо выстроить эффективную систему помощи семьям в кризисных ситуациях. Регион переобучает специалистов социальной сферы, у нас открываются клубы "Устойчивая семья", усиливается служба медиации. По прошествии года работы мы уже достигли ощутимых результатов: в Нижегородской области на 20% сократилось число детей в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, на 30% снизилось количество детей, родители которых ограничены в правах, и на 11% – родители которых лишены прав", – сообщил Никитин. По словам главы региона, важно не только сохранять детей в кровных семьях, но и менять судьбу детей, которые остались без мам и пап. Только по итогам 2024 года в Нижегородской области почти вдвое сократилось число детей, находящихся в домах ребенка. В регионе также почти на 6% снизилось число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при этом 92% из них проживают в замещающих семьях. "Ориентация на интересы семьи и детей – это то, над чем работают все органы власти и структуры региона. В 2025 году в Нижегородской области стартовало Пятилетие семьи. В рамках Пятилетия семьи и нового национального проекта "Семья" мы намерены существенно улучшить социально-экономическое благополучие нижегородцев, сделать регион одной из самых привлекательных территорий для жизни, создания семьи и рождения детей", – заявил Никитин.

https://ria.ru/20250321/lyulin-2006487919.html

https://ria.ru/20250314/otrasl-2005073732.html

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нижегородская область, россия, мария львова-белова, глеб никитин