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На Кубани ускорят соцподдержку семей, чье жилье повредили ЧС и теракты - РИА Новости, 27.03.2025
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Краснодарский край
 
21:41 26.03.2025 (обновлено: 09:36 27.03.2025)
https://ria.ru/20250326/sotspodderzhka-2007617785.html
На Кубани ускорят соцподдержку семей, чье жилье повредили ЧС и теракты
На Кубани ускорят соцподдержку семей, чье жилье повредили ЧС и теракты - РИА Новости, 27.03.2025
На Кубани ускорят соцподдержку семей, чье жилье повредили ЧС и теракты
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края в первом чтении приняли изменения в закон, согласно которым семьям, чье жилье пострадало при ЧС и... РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-26T21:41:00+03:00
2025-03-27T09:36:00+03:00
краснодарский край
жилье
законы
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КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края в первом чтении приняли изменения в закон, согласно которым семьям, чье жилье пострадало при ЧС и терактах, смогут оперативно оказывать соцподдержку в регионе, сообщил глава парламента Юрий Бурлачко. В среду в ходе сессии были рассмотрены изменения в краевой закон о мерах соцподдержки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате ЧС природного и техногенного характера, а также в результате террористических актов и при их пресечении правомерными действиями. "Когда бы в край не пришла беда, в какой бы форме она не явилась – как пожар, наводнение или иное стихийное бедствие – мы всегда должны быть к ней готовы. Жизнь, здоровье и имущественные интересы наших сограждан должны быть надежно защищены. Изменения в действующий краевой закон позволят оперативно оказывать, в случае необходимости, помощь семьям, чье жилье оказалось поврежденным или уничтоженным", – передает пресс-служба парламента слова Бурлачко. Отмечается, что изменения обусловлены необходимостью приведения краевого законодательства в соответствие с федеральным. Проект закона предлагает закрепить в региональном законодательстве единый подход к обеспечению граждан жильем в чрезвычайных ситуациях. Принятие законопроекта обеспечит возможность получения Краснодарским краем межбюджетных трансфертов из резервного фонда правительства РФ. Так, по данным краевого министерства ГО и ЧС, согласно основным положениям нового закона размер выплат на проведение капитального ремонта поврежденных жилых помещений будет увеличен до 9 тысяч рублей за 1 квадратный метр общей площади. Кроме того, мера поддержки при утрате или повреждении жилья в результате террористических актов или при пресечении таких действий, теперь будет финансироваться за счет федерального бюджета.
https://ria.ru/20250326/gospodderzhka-2007617038.html
https://ria.ru/20241024/kuban-1979852661.html
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жилье, законы
Краснодарский край, Жилье, Законы

На Кубани ускорят соцподдержку семей, чье жилье повредили ЧС и теракты

© Фото : предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Краснодарского краяПредседатель ЗСК Юрий Бурлачко
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Краснодарского края
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко
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КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края в первом чтении приняли изменения в закон, согласно которым семьям, чье жилье пострадало при ЧС и терактах, смогут оперативно оказывать соцподдержку в регионе, сообщил глава парламента Юрий Бурлачко.
В среду в ходе сессии были рассмотрены изменения в краевой закон о мерах соцподдержки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате ЧС природного и техногенного характера, а также в результате террористических актов и при их пресечении правомерными действиями.
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"Когда бы в край не пришла беда, в какой бы форме она не явилась – как пожар, наводнение или иное стихийное бедствие – мы всегда должны быть к ней готовы. Жизнь, здоровье и имущественные интересы наших сограждан должны быть надежно защищены. Изменения в действующий краевой закон позволят оперативно оказывать, в случае необходимости, помощь семьям, чье жилье оказалось поврежденным или уничтоженным", – передает пресс-служба парламента слова Бурлачко.
Отмечается, что изменения обусловлены необходимостью приведения краевого законодательства в соответствие с федеральным. Проект закона предлагает закрепить в региональном законодательстве единый подход к обеспечению граждан жильем в чрезвычайных ситуациях. Принятие законопроекта обеспечит возможность получения Краснодарским краем межбюджетных трансфертов из резервного фонда правительства РФ.
Так, по данным краевого министерства ГО и ЧС, согласно основным положениям нового закона размер выплат на проведение капитального ремонта поврежденных жилых помещений будет увеличен до 9 тысяч рублей за 1 квадратный метр общей площади. Кроме того, мера поддержки при утрате или повреждении жилья в результате террористических актов или при пресечении таких действий, теперь будет финансироваться за счет федерального бюджета.
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