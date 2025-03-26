https://ria.ru/20250326/sotspodderzhka-2007617785.html

На Кубани ускорят соцподдержку семей, чье жилье повредили ЧС и теракты

На Кубани ускорят соцподдержку семей, чье жилье повредили ЧС и теракты - РИА Новости, 27.03.2025

На Кубани ускорят соцподдержку семей, чье жилье повредили ЧС и теракты

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края в первом чтении приняли изменения в закон, согласно которым семьям, чье жилье пострадало при ЧС и... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-26T21:41:00+03:00

2025-03-26T21:41:00+03:00

2025-03-27T09:36:00+03:00

краснодарский край

жилье

законы

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КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края в первом чтении приняли изменения в закон, согласно которым семьям, чье жилье пострадало при ЧС и терактах, смогут оперативно оказывать соцподдержку в регионе, сообщил глава парламента Юрий Бурлачко. В среду в ходе сессии были рассмотрены изменения в краевой закон о мерах соцподдержки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате ЧС природного и техногенного характера, а также в результате террористических актов и при их пресечении правомерными действиями. "Когда бы в край не пришла беда, в какой бы форме она не явилась – как пожар, наводнение или иное стихийное бедствие – мы всегда должны быть к ней готовы. Жизнь, здоровье и имущественные интересы наших сограждан должны быть надежно защищены. Изменения в действующий краевой закон позволят оперативно оказывать, в случае необходимости, помощь семьям, чье жилье оказалось поврежденным или уничтоженным", – передает пресс-служба парламента слова Бурлачко. Отмечается, что изменения обусловлены необходимостью приведения краевого законодательства в соответствие с федеральным. Проект закона предлагает закрепить в региональном законодательстве единый подход к обеспечению граждан жильем в чрезвычайных ситуациях. Принятие законопроекта обеспечит возможность получения Краснодарским краем межбюджетных трансфертов из резервного фонда правительства РФ. Так, по данным краевого министерства ГО и ЧС, согласно основным положениям нового закона размер выплат на проведение капитального ремонта поврежденных жилых помещений будет увеличен до 9 тысяч рублей за 1 квадратный метр общей площади. Кроме того, мера поддержки при утрате или повреждении жилья в результате террористических актов или при пресечении таких действий, теперь будет финансироваться за счет федерального бюджета.

https://ria.ru/20250326/gospodderzhka-2007617038.html

https://ria.ru/20241024/kuban-1979852661.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, законы