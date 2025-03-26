https://ria.ru/20250326/slutskij-2007567774.html

Слуцкий призвал соблюдать нормы международного права из-за ареста Гуцул

Слуцкий призвал соблюдать нормы международного права из-за ареста Гуцул - РИА Новости, 26.03.2025

Слуцкий призвал соблюдать нормы международного права из-за ареста Гуцул

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в связи с арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул призвал Кишинев соблюдать нормы международного права и... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T20:30:00+03:00

2025-03-26T20:30:00+03:00

2025-03-26T20:30:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в связи с арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул призвал Кишинев соблюдать нормы международного права и отказаться от методов политического давления. Накануне главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что Гуцул задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. "Режим Санду встал на путь политических репрессий и планомерно уничтожает оппозиционные силы в Молдавии. Арест башкана Гагаузии Евгении Гуцул под предлогом финансовых нарушений явно политически мотивирован", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что Гуцул – современный молдавский политик, открыто выступающий за восстановление конструктивных и взаимовыгодных отношений с Россией. "Парламент Гагаузии моментально выразил протест и потребовал немедленного освобождения главы Автономии с проведением международного расследования действий молдавских прокуроров. Поддерживаем гагаузов, призываем Кишинев соблюдать нормы международного права и отказаться от методов неприкрытого политического давления. Евгения Гуцул должна быть выпущена на свободу", - заключил он.

https://ria.ru/20250326/zaderzhanie-2007517346.html

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