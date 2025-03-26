https://ria.ru/20250326/skarlatina-2007437277.html

Минздрав Таиланда зарегистрировал случай заболевания россиянина скарлатиной

Минздрав Таиланда зарегистрировал случай заболевания россиянина скарлатиной - РИА Новости, 26.03.2025

Минздрав Таиланда зарегистрировал случай заболевания россиянина скарлатиной

Министерство здравоохранения Таиланда зарегистрировало один случай заболевания скарлатиной среди российских туристов, это мальчик в возрасте 8 лет, сообщили РИА РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:49:00+03:00

2025-03-26T13:49:00+03:00

2025-03-26T13:49:00+03:00

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БАНГКОК, 26 мар – РИА Новости. Министерство здравоохранения Таиланда зарегистрировало один случай заболевания скарлатиной среди российских туристов, это мальчик в возрасте 8 лет, сообщили РИА Новости в среду в департаменте инфекционных болезней минздрава. Ранее в среду ряд российских СМИ и Telegram-каналов разместили сообщения о якобы происходящих в Таиланде массовых случаях заражения скарлатиной среди российских туристов. "За почти три месяца 2025 года органами здравоохранения Таиланда зарегистрирован один случай заболевания скарлатиной среди российских туристов, это мальчик в возрасте 8 лет", - сообщил агентству по телефону дежурный сотрудник департамента Киттикхун. "Вспышки скарлатины в Таиланде нет, статистика заболевания скарлатиной находится в пределах нормы, хотя в феврале было несколько случаев скарлатины в одной и той же школе в провинции Самутпракан вблизи Бангкока, что бывает очень редко", - добавил он, отметив, что ежегодное количество заражений скарлатиной в Таиланде в последние пять лет ни разу не превышало 605 случаев. "В этом году в январе и феврале произошло 455 случаев заболевания этой болезнью, без летальных исходов. Эти данные были обнародованы 1 марта. Мартовская статистика пока не готова, она будет объявлена в начале апреля. Однако можно уже сказать, что статистика, даже при небольшом увеличении в феврале в сравнении с тем же месяцем прошлого года, в целом пока не выходит за рамки ежегодных заражений, и уж, во всяком случае, вспышки скарлатины не наблюдается ни среди граждан Таиланда, ни среди иностранных граждан в Таиланде", - сказал Киттикхун, добавив, что заражения распределены по многим регионам Таиланда и концентрации заболевших в каком-либо одном регионе не наблюдается. Он также подчеркнул, что, хотя взрослые также могут заражаться скарлатиной, заражения, зарегистрированные в Таиланде в этом году, практически не выходят за возрастные рамки, наиболее часто встречающиеся при заболеваниях скарлатиной: обычно болеют дети и подростки в возрасте от 5 до 15 лет. "В Таиланде скарлатина считается контролируемым заболеванием при 550 - 605 случаях в год на не менее 20 миллионов детей и подростков, живущих в стране", - сказал дежурный сотрудник департамента. В начале марта минздрав Таиланда через СМИ, в том числе через газеты "Тхаи Рат", "Матичон", Bangkok Post и Nation, а также через телевидение и социальные сети распространил предупреждение об опасности скарлатины в случае неисполнения правил гигиены и отсутствия грамотного лечения после того, как в одной из школ провинции Самутпракан в конце февраля сразу несколько школьников заболели этой болезнью. В предупреждении говорилось, что распространение заболевания может быть результатом снижения иммунитета у детей и подростков после пандемии коронавирусной инфекции, и предлагались необходимые меры предосторожности, в первую очередь соблюдение гигиены. Возбудителями скарлатины являются некоторые виды бактерий стафилококка А, напомнил агентству в среду дежурный сотрудник департамента инфекционных заболеваний Киттикхун. К симптомам болезни относятся повышение температуры тела до 38-40 градусов, мелкая сыпь на фоне покраснения кожи, тошнота, позывы к рвоте, головная боль, трудности при глотании, распухание лимфоузлов, покраснение слизистой оболочки полости рта, сказал он. Профилактикой скарлатины является, прежде всего, соблюдение правил гигиены и укрепление иммунитета. Болезнь распространяется как воздушно-капельным путем, так и через ранки и порезы на коже, а иногда через загрязненную бактериями пищу, сказал Киттикхун.

https://ria.ru/20241010/kor-1977392855.html

https://ria.ru/20240914/kholera-1972638872.html

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