Сийярто рассказал о договоренностях по сотрудничеству с Россией
Сийярто: Венгрия и РФ расширят сотрудничество в сферах, не затронутых санкциями
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 мар - РИА Новости. Венгрия и Россия договорились о расширении сотрудничества в сферах, не затронутых санкциями, таких, как сельское хозяйство и фармацевтическая промышленность, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы также договорились об усилении нашего экономического сотрудничества в областях, не затронутых санкциями, чтобы венгерские компании в сфере сельского хозяйства и фармацевтической промышленности смогли играть еще большую роль на российском рынке, чем прежде", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Глава венгерского МИД также отметил, что правительство России в лице первого вице-премьера Дениса Мантурова обещало "поддержать новые венгерские инвестиции" для расширения присутствия сельскохозяйственных и фармацевтических компаний из Венгрии на российском рынке. Эти компании "добились серьезных успехов", подчеркнул Сийярто.
После заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам в Будапеште Сийярто заявлял, что венгерские компании в области сельского хозяйства очень успешно действуют в России, в частности, охватывают 10% российского рынка кормов, поставляют также продукты растениеводства и животноводства.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская