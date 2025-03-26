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Сийярто рассказал о договоренностях по сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 26.03.2025
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14:52 26.03.2025 (обновлено: 15:53 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/siyyarto-2007457859.html
Сийярто рассказал о договоренностях по сотрудничеству с Россией
Сийярто рассказал о договоренностях по сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 26.03.2025
Сийярто рассказал о договоренностях по сотрудничеству с Россией
Венгрия и Россия договорились о расширении сотрудничества в сферах, не затронутых санкциями, таких, как сельское хозяйство и фармацевтическая промышленность,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:52:00+03:00
2025-03-26T15:53:00+03:00
россия
венгрия
петер сийярто
в мире
денис мантуров
будапешт
экономика
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БУДАПЕШТ, 26 мар - РИА Новости. Венгрия и Россия договорились о расширении сотрудничества в сферах, не затронутых санкциями, таких, как сельское хозяйство и фармацевтическая промышленность, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Мы также договорились об усилении нашего экономического сотрудничества в областях, не затронутых санкциями, чтобы венгерские компании в сфере сельского хозяйства и фармацевтической промышленности смогли играть еще большую роль на российском рынке, чем прежде", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Глава венгерского МИД также отметил, что правительство России в лице первого вице-премьера Дениса Мантурова обещало "поддержать новые венгерские инвестиции" для расширения присутствия сельскохозяйственных и фармацевтических компаний из Венгрии на российском рынке. Эти компании "добились серьезных успехов", подчеркнул Сийярто.После заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам в Будапеште Сийярто заявлял, что венгерские компании в области сельского хозяйства очень успешно действуют в России, в частности, охватывают 10% российского рынка кормов, поставляют также продукты растениеводства и животноводства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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россия, венгрия, петер сийярто, в мире, денис мантуров, будапешт, экономика
Россия, Венгрия, Петер Сийярто, В мире, Денис Мантуров, Будапешт, Экономика
Сийярто рассказал о договоренностях по сотрудничеству с Россией

Сийярто: Венгрия и РФ расширят сотрудничество в сферах, не затронутых санкциями

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 мар - РИА Новости. Венгрия и Россия договорились о расширении сотрудничества в сферах, не затронутых санкциями, таких, как сельское хозяйство и фармацевтическая промышленность, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы также договорились об усилении нашего экономического сотрудничества в областях, не затронутых санкциями, чтобы венгерские компании в сфере сельского хозяйства и фармацевтической промышленности смогли играть еще большую роль на российском рынке, чем прежде", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Глава венгерского МИД также отметил, что правительство России в лице первого вице-премьера Дениса Мантурова обещало "поддержать новые венгерские инвестиции" для расширения присутствия сельскохозяйственных и фармацевтических компаний из Венгрии на российском рынке. Эти компании "добились серьезных успехов", подчеркнул Сийярто.
После заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам в Будапеште Сийярто заявлял, что венгерские компании в области сельского хозяйства очень успешно действуют в России, в частности, охватывают 10% российского рынка кормов, поставляют также продукты растениеводства и животноводства.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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РоссияВенгрияПетер СийяртоВ миреДенис МантуровБудапештЭкономика
 
 
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