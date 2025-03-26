https://ria.ru/20250326/siyyarto-2007457859.html

Сийярто рассказал о договоренностях по сотрудничеству с Россией

Сийярто рассказал о договоренностях по сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 26.03.2025

Сийярто рассказал о договоренностях по сотрудничеству с Россией

Венгрия и Россия договорились о расширении сотрудничества в сферах, не затронутых санкциями, таких, как сельское хозяйство и фармацевтическая промышленность,... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:52:00+03:00

2025-03-26T14:52:00+03:00

2025-03-26T15:53:00+03:00

россия

венгрия

петер сийярто

в мире

денис мантуров

будапешт

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986932350_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_82ec0fcd934083bfae243eff2eefd779.jpg

БУДАПЕШТ, 26 мар - РИА Новости. Венгрия и Россия договорились о расширении сотрудничества в сферах, не затронутых санкциями, таких, как сельское хозяйство и фармацевтическая промышленность, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Мы также договорились об усилении нашего экономического сотрудничества в областях, не затронутых санкциями, чтобы венгерские компании в сфере сельского хозяйства и фармацевтической промышленности смогли играть еще большую роль на российском рынке, чем прежде", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Глава венгерского МИД также отметил, что правительство России в лице первого вице-премьера Дениса Мантурова обещало "поддержать новые венгерские инвестиции" для расширения присутствия сельскохозяйственных и фармацевтических компаний из Венгрии на российском рынке. Эти компании "добились серьезных успехов", подчеркнул Сийярто.После заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам в Будапеште Сийярто заявлял, что венгерские компании в области сельского хозяйства очень успешно действуют в России, в частности, охватывают 10% российского рынка кормов, поставляют также продукты растениеводства и животноводства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250326/sijjarto-2007464827.html

россия

венгрия

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, венгрия, петер сийярто, в мире, денис мантуров, будапешт, экономика