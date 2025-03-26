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Сийярто прокомментировал соглашение о прекращении ударов по энергообъектам
Сийярто прокомментировал соглашение о прекращении ударов по энергообъектам - РИА Новости, 26.03.2025
Сийярто прокомментировал соглашение о прекращении ударов по энергообъектам
Договорённость о взаимном прекращении ударов по российской и украинской энергоинфраструктуре сильно повысила энергобезопасность Венгрии, которой раньше угрожала РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:15:00+03:00
2025-03-26T15:15:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 26 мар - РИА Новости. Договорённость о взаимном прекращении ударов по российской и украинской энергоинфраструктуре сильно повысила энергобезопасность Венгрии, которой раньше угрожала Украина, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мирные переговоры (между РФ и США - ред.) полностью отвечают интересам венгерского народа, в том числе и потому, что было достигнуто соглашение о взаимном запрете атак на энергетическую инфраструктуру друг друга (РФ и Украины - ред.), что имеет большое значение, поскольку Венгрия покупает у России как нефть, так и природный газ, а в последнее время, к сожалению, украинцы несколько раз атаковали эту энергетическую инфраструктуру, что приводило к остановке поставок нефти в Венгрию на несколько дней", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. Он уточнил, что в список из пяти объектов энергоинфраструктуры, удары по которым запрещены, попали те, которые участвуют в венгерском энергоснабжении, что "значительно снизило угрозу энергетической безопасности Венгрии".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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венгрия, россия, украина, петер сийярто, в мире
Венгрия, Россия, Украина, Петер Сийярто, В мире
Сийярто прокомментировал соглашение о прекращении ударов по энергообъектам
Сийярто: отказ РФ и Киева от атак на энергообъекты повысил безопасность Венгрии