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Сийярто назвал деятельность нефтегазовой компании MOL в России успешной
Сийярто назвал деятельность нефтегазовой компании MOL в России успешной - РИА Новости, 26.03.2025
Сийярто назвал деятельность нефтегазовой компании MOL в России успешной
Венгерская нефтегазовая компания MOL успешно действует в России, возможно расширение ее роли на российском рынке, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:55:00+03:00
2025-03-26T14:55:00+03:00
2025-03-26T14:55:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 26 мар - РИА Новости. Венгерская нефтегазовая компания MOL успешно действует в России, возможно расширение ее роли на российском рынке, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Хорошая новость, что добывающая деятельность MOL в России чрезвычайно успешна, и это создает возможность для расширения ее роли в России", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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россия, венгрия, петер сийярто, в мире
Россия, Венгрия, Петер Сийярто, В мире
Сийярто назвал деятельность нефтегазовой компании MOL в России успешной
Сийярто назвал деятельность венгерской нефтегазовой компании MOL в РФ успешной