https://ria.ru/20250326/sijjarto-2007454704.html

Сийярто: энергосотрудничество России и Венгрии выдержало тяжелые времена

Сийярто: энергосотрудничество России и Венгрии выдержало тяжелые времена - РИА Новости, 26.03.2025

Сийярто: энергосотрудничество России и Венгрии выдержало тяжелые времена

Энергетическое сотрудничество России и Венгрии выдержало тяжелые времена и продолжится в будущем, заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:39:00+03:00

2025-03-26T14:39:00+03:00

2025-03-26T14:39:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 26 мар - РИА Новости. Энергетическое сотрудничество России и Венгрии выдержало тяжелые времена и продолжится в будущем, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после переговоров с вице-премьером РФ Александром Новаком. "Энергетическое сотрудничество Венгрии и России выдержало испытание самым трудным временем. Несмотря на все трудности, нам удалось сохранить безопасность энергоснабжения нашей страны", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.После переговоров с Новаком Сийярто добавил, что стороны "договорились о сохранении энергетического сотрудничества".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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россия, венгрия, петер сийярто, александр новак, в мире