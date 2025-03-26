https://ria.ru/20250326/shor-2007396716.html
Шор назвал причину задержания Гуцул
Шор назвал причину задержания Гуцул - РИА Новости, 26.03.2025
Шор назвал причину задержания Гуцул
Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил РИА Новости после задержания главы Гагаузии Евгении Гуцул, что оппозицию пытаются прессовать перед парламентскими... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:21:00+03:00
2025-03-26T12:21:00+03:00
2025-03-26T13:46:00+03:00
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евгения гуцул
илан шор
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гагаузия
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил РИА Новости после задержания главы Гагаузии Евгении Гуцул, что оппозицию пытаются прессовать перед парламентскими выборами в Молдавии.Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов."Для нас, для блока "Победа", очевидно: задержание Евгении Александровны Гуцул — политическая акция проевропейских кишиневских властей против реальной оппозиции. Нас пытаются прессовать перед парламентскими выборами", - заявил Шор.Во вторник Национальный антикоррупционный центр Молдавии провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250326/gutsul-2007375161.html
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молдавия, в мире, евгения гуцул, илан шор, кишинев, гагаузия, задержание главы гагаузии гуцул
Молдавия, В мире, Евгения Гуцул, Илан Шор, Кишинев, Гагаузия, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Шор назвал причину задержания Гуцул
Шор: задержание Гуцул является преследованием перед парламентскими выборами