https://ria.ru/20250326/shor-2007396716.html

Шор назвал причину задержания Гуцул

Шор назвал причину задержания Гуцул - РИА Новости, 26.03.2025

Шор назвал причину задержания Гуцул

Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил РИА Новости после задержания главы Гагаузии Евгении Гуцул, что оппозицию пытаются прессовать перед парламентскими... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:21:00+03:00

2025-03-26T12:21:00+03:00

2025-03-26T13:46:00+03:00

молдавия

в мире

евгения гуцул

илан шор

кишинев

гагаузия

задержание главы гагаузии гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007359792_0:98:721:504_1920x0_80_0_0_fdbe7853df056e03b73619b6f9ada35a.jpg

КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил РИА Новости после задержания главы Гагаузии Евгении Гуцул, что оппозицию пытаются прессовать перед парламентскими выборами в Молдавии.Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов."Для нас, для блока "Победа", очевидно: задержание Евгении Александровны Гуцул — политическая акция проевропейских кишиневских властей против реальной оппозиции. Нас пытаются прессовать перед парламентскими выборами", - заявил Шор.Во вторник Национальный антикоррупционный центр Молдавии провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250326/gutsul-2007375161.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, в мире, евгения гуцул, илан шор, кишинев, гагаузия, задержание главы гагаузии гуцул