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В Красноярском крае для аграриев внедрили цифровой сервис - РИА Новости, 26.03.2025
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15:21 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/servis-2007466447.html
В Красноярском крае для аграриев внедрили цифровой сервис
В Красноярском крае для аграриев внедрили цифровой сервис - РИА Новости, 26.03.2025
В Красноярском крае для аграриев внедрили цифровой сервис
Минсельхоз Красноярского края разработал и внедрил цифровой сервис для аграриев региона, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:21:00+03:00
2025-03-26T15:21:00+03:00
красноярский край
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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КРАСНОЯРСК, 26 мар - РИА Новости. Минсельхоз Красноярского края разработал и внедрил цифровой сервис для аграриев региона, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. "В Красноярском крае ввели в эксплуатацию новую госинформсистему "Субсидия АПК 24" - теперь все документы на получение различных субсидий аграрии могут подавать в электронном виде. Сервисом могут воспользоваться как специалисты крупных агрохолдингов, предприятий перерабатывающей пищевой промышленности, так и фермеры, и владельцев личных подсобных хозяйств", - говорится в сообщении. Кроме документов аграрии также смогут загружать в ГИС бухгалтерскую отчетность, сводки по надоям, уборочной и посевной кампаниям и другие финансовые справки. "В Красноярском крае по инициативе губернатора Михаила Котюкова реализуется федеральный проект "Государство для людей". В рамках этого проекта министерством сельского хозяйства края был создан цифровой сервис "Субсидия АПК 24". К декабрю 2024 года мы перевели в электронную форму все 68 мер государственной поддержки. Эта система для сельхозтоваропроизводителей позволяет получить все меры поддержки хозяйствам и предприятиям любой организационно-правовой формы и обратиться за ними без заполнения лишних документов и визитов в ведомство", - рассказал глава краевого минсельхоза Илья Васильев. На данный момент в государственной информационной системе "Субсидия АПК 24" зарегистрировано 1689 пользователей, из них 1384 субъекта АПК края, 170 специалистов районов и 79 специалистов министерства сельского хозяйства.
https://ria.ru/20250319/proizvoditelnost-2005977167.html
https://ria.ru/20250326/bogotol-2007452554.html
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красноярский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Красноярский край, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В Красноярском крае для аграриев внедрили цифровой сервис

В Красноярском крае разработали цифровую госинформсистему "Субсидия АПК 24"

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 26 мар - РИА Новости. Минсельхоз Красноярского края разработал и внедрил цифровой сервис для аграриев региона, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.
"В Красноярском крае ввели в эксплуатацию новую госинформсистему "Субсидия АПК 24" - теперь все документы на получение различных субсидий аграрии могут подавать в электронном виде. Сервисом могут воспользоваться как специалисты крупных агрохолдингов, предприятий перерабатывающей пищевой промышленности, так и фермеры, и владельцев личных подсобных хозяйств", - говорится в сообщении.
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Кроме документов аграрии также смогут загружать в ГИС бухгалтерскую отчетность, сводки по надоям, уборочной и посевной кампаниям и другие финансовые справки.
"В Красноярском крае по инициативе губернатора Михаила Котюкова реализуется федеральный проект "Государство для людей". В рамках этого проекта министерством сельского хозяйства края был создан цифровой сервис "Субсидия АПК 24". К декабрю 2024 года мы перевели в электронную форму все 68 мер государственной поддержки. Эта система для сельхозтоваропроизводителей позволяет получить все меры поддержки хозяйствам и предприятиям любой организационно-правовой формы и обратиться за ними без заполнения лишних документов и визитов в ведомство", - рассказал глава краевого минсельхоза Илья Васильев.
На данный момент в государственной информационной системе "Субсидия АПК 24" зарегистрировано 1689 пользователей, из них 1384 субъекта АПК края, 170 специалистов районов и 79 специалистов министерства сельского хозяйства.
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