https://ria.ru/20250326/servis-2007466447.html

В Красноярском крае для аграриев внедрили цифровой сервис

В Красноярском крае для аграриев внедрили цифровой сервис - РИА Новости, 26.03.2025

В Красноярском крае для аграриев внедрили цифровой сервис

Минсельхоз Красноярского края разработал и внедрил цифровой сервис для аграриев региона, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T15:21:00+03:00

2025-03-26T15:21:00+03:00

2025-03-26T15:21:00+03:00

красноярский край

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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КРАСНОЯРСК, 26 мар - РИА Новости. Минсельхоз Красноярского края разработал и внедрил цифровой сервис для аграриев региона, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона. "В Красноярском крае ввели в эксплуатацию новую госинформсистему "Субсидия АПК 24" - теперь все документы на получение различных субсидий аграрии могут подавать в электронном виде. Сервисом могут воспользоваться как специалисты крупных агрохолдингов, предприятий перерабатывающей пищевой промышленности, так и фермеры, и владельцев личных подсобных хозяйств", - говорится в сообщении. Кроме документов аграрии также смогут загружать в ГИС бухгалтерскую отчетность, сводки по надоям, уборочной и посевной кампаниям и другие финансовые справки. "В Красноярском крае по инициативе губернатора Михаила Котюкова реализуется федеральный проект "Государство для людей". В рамках этого проекта министерством сельского хозяйства края был создан цифровой сервис "Субсидия АПК 24". К декабрю 2024 года мы перевели в электронную форму все 68 мер государственной поддержки. Эта система для сельхозтоваропроизводителей позволяет получить все меры поддержки хозяйствам и предприятиям любой организационно-правовой формы и обратиться за ними без заполнения лишних документов и визитов в ведомство", - рассказал глава краевого минсельхоза Илья Васильев. На данный момент в государственной информационной системе "Субсидия АПК 24" зарегистрировано 1689 пользователей, из них 1384 субъекта АПК края, 170 специалистов районов и 79 специалистов министерства сельского хозяйства.

https://ria.ru/20250319/proizvoditelnost-2005977167.html

https://ria.ru/20250326/bogotol-2007452554.html

красноярский край

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красноярский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)