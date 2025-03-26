Вулин: ФСБ России может прояснить ситуацию со звуковой пушкой в Сербии
Вулин выразил надежду, что ФСБ РФ прояснит ситуацию со звуковой пушкой в Сербии
Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 26 мар - РИА Новости. Замглавы правительства Сербии Александр Вулин в среду заявил, что рассчитывает на приезд в Белград представителей ФСБ, которые, по его словам, могут прояснить вопрос о якобы имевшем место использовании неизвестными "звуковой пушки" на протестах в сербской столице 15 марта.
Бывший начальник генштаба Сербии и один из лидеров оппозиции Здравко Понош ранее написал в соцсетях, что во время 15 минут молчания в честь 15 погибших при обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде полиция якобы применила звуковую установку. В тишине на улице Краля Милана возник шум, который обеспокоил демонстрантов, причины его неизвестны. Видео резко разбегающихся в стороны демонстрантов и предположения о причинах паники заполонили соцсети. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на среду заявил, что ожидает приезда через два-три дня представителей ФСБ и через семь-восемь дней агентов ФБР для расследования информации о применении "звуковой пушки".
Вице-премьер подчеркнул, что властям Сербии нечего скрывать.
"Нет ни одной причины, чтобы не дать возможности всему миру и западным и восточным спецслужбам, специалистам приехать и убедиться, закончить с этой ложью. Мир меняется, он больше не однополярный, в котором решения принимает только один, это многополярный мир, который формируется, и, очевидно, будет определен на какой-то будущей Ялте. Принимать в нем решения будут США, Россия, Китай и, вероятно, другие важные и большие страны. Для Сербии величайшее значение имеет с каждой из этих стран, а особенно с Россией, братской и союзнической страной, быть в наилучших отношениях. Не надо сомневаться в российских спецслужбах, в российских разведывательных возможностях, для нас очень хорошо иметь наилучшую возможную коммуникацию", - указал Вулин, бывший последовательно главой Минобороны, МВД и агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка).
МВД Сербии, министерство обороны и агентство безопасности и информации (БИА, контрразведка) ранее официально и категорически опровергли обвинения оппозиции в применении "звуковой пушки" против демонстрантов в Белграде. Вучич заявлял, что уйдет с поста главы государства, если оппоненты предоставят хоть одно доказательство применения звуковой пушки на протесте 15 марта. По его словам, методы киевского "майдана" 2014 года в Сербии не пройдут. Сербский лидер также обвинил оппонентов в распространении дезинформации.
Пресс-служба МВД Сербии сообщала, что в протесте студентов и сторонников оппозиции 15 марта в Белграде участвовали 107 тысяч человек, значимых инцидентов не было. Вучич сообщал, что в ходе протестов получили травмы 56 человек, а 22 были задержаны за нарушение общественного порядка.