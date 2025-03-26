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Саркози обжаловал приговор по делу о прослушке - РИА Новости, 26.03.2025
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20:21 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/sarkozi-2007566789.html
Саркози обжаловал приговор по делу о прослушке
Саркози обжаловал приговор по делу о прослушке - РИА Новости, 26.03.2025
Саркози обжаловал приговор по делу о прослушке
Бывший президент Франции Николя Саркози обжаловал в Европейском суде по правам человека решение суда во Франции о годе лишения свободы по делу о прослушивании... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T20:21:00+03:00
2025-03-26T20:21:00+03:00
в мире
франция
николя саркози
европейский суд по правам человека (еспч)
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ПАРИЖ, 26 мар – РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози обжаловал в Европейском суде по правам человека решение суда во Франции о годе лишения свободы по делу о прослушивании разговоров, сообщило в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на судебную инстанцию. "Европейский суд по правам человека сообщил агентству, что получил запрос от Николя Саркози после его последнего приговора в декабре. Запрос был подан 20 марта и зарегистрирован в среду", - сообщил представитель суда. Кассационный суд в декабре 2024 года отклонил апелляцию Саркози по делу о прослушивании телефонных разговоров и вынес окончательное решение о годе лишения свободы с возможностью отбывать срок с электронным браслетом дома "за коррупцию и торговлю влиянием", что является беспрецедентным приговором в отношении бывшего главы государства.
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в мире, франция, николя саркози, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Франция, Николя Саркози, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Саркози обжаловал приговор по делу о прослушке

Экс-президент Франции Саркози обжаловал решение суда о годе лишения свободы

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЭкс-президент Франции Николя Саркози
Экс-президент Франции Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Экс-президент Франции Николя Саркози . Архивное фото
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ПАРИЖ, 26 мар – РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози обжаловал в Европейском суде по правам человека решение суда во Франции о годе лишения свободы по делу о прослушивании разговоров, сообщило в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на судебную инстанцию.
"Европейский суд по правам человека сообщил агентству, что получил запрос от Николя Саркози после его последнего приговора в декабре. Запрос был подан 20 марта и зарегистрирован в среду", - сообщил представитель суда.
Кассационный суд в декабре 2024 года отклонил апелляцию Саркози по делу о прослушивании телефонных разговоров и вынес окончательное решение о годе лишения свободы с возможностью отбывать срок с электронным браслетом дома "за коррупцию и торговлю влиянием", что является беспрецедентным приговором в отношении бывшего главы государства.
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В миреФранцияНиколя СаркозиЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
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