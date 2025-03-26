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Саркози обжаловал приговор по делу о прослушке
Саркози обжаловал приговор по делу о прослушке - РИА Новости, 26.03.2025
Саркози обжаловал приговор по делу о прослушке
Бывший президент Франции Николя Саркози обжаловал в Европейском суде по правам человека решение суда во Франции о годе лишения свободы по делу о прослушивании... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T20:21:00+03:00
2025-03-26T20:21:00+03:00
2025-03-26T20:21:00+03:00
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николя саркози
европейский суд по правам человека (еспч)
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ПАРИЖ, 26 мар – РИА Новости. Бывший президент Франции Николя Саркози обжаловал в Европейском суде по правам человека решение суда во Франции о годе лишения свободы по делу о прослушивании разговоров, сообщило в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на судебную инстанцию. "Европейский суд по правам человека сообщил агентству, что получил запрос от Николя Саркози после его последнего приговора в декабре. Запрос был подан 20 марта и зарегистрирован в среду", - сообщил представитель суда. Кассационный суд в декабре 2024 года отклонил апелляцию Саркози по делу о прослушивании телефонных разговоров и вынес окончательное решение о годе лишения свободы с возможностью отбывать срок с электронным браслетом дома "за коррупцию и торговлю влиянием", что является беспрецедентным приговором в отношении бывшего главы государства.
https://ria.ru/20241214/politika-1989198080.html
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в мире, франция, николя саркози, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Франция, Николя Саркози, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Саркози обжаловал приговор по делу о прослушке
Экс-президент Франции Саркози обжаловал решение суда о годе лишения свободы