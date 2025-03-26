https://ria.ru/20250326/samolet-2007428515.html
Повявились кадры аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя
Повявились кадры аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя - РИА Новости, 26.03.2025
Повявились кадры аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя
Момент аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе попал на видео, соответствующие кадры имеются в распоряжении РИА... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:28:00+03:00
2025-03-26T13:28:00+03:00
2025-03-26T13:29:00+03:00
происшествия
новый уренгой
сабетта
ан-12
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007427040_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b126647191dedf832058452cdd6f625.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Момент аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе попал на видео, соответствующие кадры имеются в распоряжении РИА Новости. На видео, предоставленном агентству пресс-службой Уральской транспортной прокуратуры, показано, как самолет при посадке резко тормозит и падает на бок в сугроб. По данным единой дежурно-диспетчерской службы Нового Уренгоя, в среду у самолета Ан-12, летевшего из Сабетты в Новый Уренгой, при заходе на посадку левая стойка шасси "не стала на замок", и борт опрокинулся на левый бок. На борту находились восемь членов экипажа. Погибших и пострадавших при инциденте нет, отмечали ранее в ЕДДС. Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка, в ведомстве уточняли, что самолет выполнял коммерческий рейс. Аэропорт Нового Уренгоя временно закрыт на прием и отправку воздушных судов. По информации депздрава региона, на место происшествия оперативно прибыли три бригады скорой помощи, все находившиеся на борту осмотрены, серьезных травм нет. Принято решение о госпитализации одного человека, угрозы его жизни нет, добавляли в ведомстве.
https://ria.ru/20250212/samolet-1998781210.html
новый уренгой
сабетта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007427040_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d6de27d611a1ecf2fb0b3b26badd2b5b.jpg
Момент аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя
Момент аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя попал на видео, которое оказалось в распоряжении РИА Новости
2025-03-26T13:28
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новый уренгой, сабетта, ан-12
Происшествия, Новый Уренгой, Сабетта, Ан-12
Повявились кадры аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя
Момент аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя попал на видео
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Момент аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе попал на видео, соответствующие кадры имеются в распоряжении РИА Новости.
На видео, предоставленном агентству пресс-службой Уральской транспортной прокуратуры, показано, как самолет при посадке резко тормозит и падает на бок в сугроб.
По данным единой дежурно-диспетчерской службы Нового Уренгоя
, в среду у самолета Ан-
12, летевшего из Сабетты
в Новый Уренгой, при заходе на посадку левая стойка шасси "не стала на замок", и борт опрокинулся на левый бок. На борту находились восемь членов экипажа. Погибших и пострадавших при инциденте нет, отмечали ранее в ЕДДС. Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка, в ведомстве уточняли, что самолет выполнял коммерческий рейс.
Аэропорт Нового Уренгоя временно закрыт на прием и отправку воздушных судов.
По информации депздрава региона, на место происшествия оперативно прибыли три бригады скорой помощи, все находившиеся на борту осмотрены, серьезных травм нет. Принято решение о госпитализации одного человека, угрозы его жизни нет, добавляли в ведомстве.