https://ria.ru/20250326/samolet-2007428515.html

Повявились кадры аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя

Повявились кадры аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя - РИА Новости, 26.03.2025

Повявились кадры аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя

Момент аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе попал на видео, соответствующие кадры имеются в распоряжении РИА... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:28:00+03:00

2025-03-26T13:28:00+03:00

2025-03-26T13:29:00+03:00

происшествия

новый уренгой

сабетта

ан-12

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Момент аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе попал на видео, соответствующие кадры имеются в распоряжении РИА Новости. На видео, предоставленном агентству пресс-службой Уральской транспортной прокуратуры, показано, как самолет при посадке резко тормозит и падает на бок в сугроб. По данным единой дежурно-диспетчерской службы Нового Уренгоя, в среду у самолета Ан-12, летевшего из Сабетты в Новый Уренгой, при заходе на посадку левая стойка шасси "не стала на замок", и борт опрокинулся на левый бок. На борту находились восемь членов экипажа. Погибших и пострадавших при инциденте нет, отмечали ранее в ЕДДС. Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка, в ведомстве уточняли, что самолет выполнял коммерческий рейс. Аэропорт Нового Уренгоя временно закрыт на прием и отправку воздушных судов. По информации депздрава региона, на место происшествия оперативно прибыли три бригады скорой помощи, все находившиеся на борту осмотрены, серьезных травм нет. Принято решение о госпитализации одного человека, угрозы его жизни нет, добавляли в ведомстве.

https://ria.ru/20250212/samolet-1998781210.html

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сабетта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя Момент аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя попал на видео, которое оказалось в распоряжении РИА Новости 2025-03-26T13:28 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новый уренгой, сабетта, ан-12