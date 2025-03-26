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Повявились кадры аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя - РИА Новости, 26.03.2025
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13:28 26.03.2025 (обновлено: 13:29 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/samolet-2007428515.html
Повявились кадры аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя
Повявились кадры аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя - РИА Новости, 26.03.2025
Повявились кадры аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя
Момент аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе попал на видео, соответствующие кадры имеются в распоряжении РИА... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:28:00+03:00
2025-03-26T13:29:00+03:00
происшествия
новый уренгой
сабетта
ан-12
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Момент аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе попал на видео, соответствующие кадры имеются в распоряжении РИА Новости. На видео, предоставленном агентству пресс-службой Уральской транспортной прокуратуры, показано, как самолет при посадке резко тормозит и падает на бок в сугроб. По данным единой дежурно-диспетчерской службы Нового Уренгоя, в среду у самолета Ан-12, летевшего из Сабетты в Новый Уренгой, при заходе на посадку левая стойка шасси "не стала на замок", и борт опрокинулся на левый бок. На борту находились восемь членов экипажа. Погибших и пострадавших при инциденте нет, отмечали ранее в ЕДДС. Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка, в ведомстве уточняли, что самолет выполнял коммерческий рейс. Аэропорт Нового Уренгоя временно закрыт на прием и отправку воздушных судов. По информации депздрава региона, на место происшествия оперативно прибыли три бригады скорой помощи, все находившиеся на борту осмотрены, серьезных травм нет. Принято решение о госпитализации одного человека, угрозы его жизни нет, добавляли в ведомстве.
https://ria.ru/20250212/samolet-1998781210.html
новый уренгой
сабетта
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Момент аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя
Момент аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя попал на видео, которое оказалось в распоряжении РИА Новости
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РИА Новости
1
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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происшествия, новый уренгой, сабетта, ан-12
Происшествия, Новый Уренгой, Сабетта, Ан-12
Повявились кадры аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя

Момент аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя попал на видео

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Момент аварийной посадки Ан-12 в аэропорту Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе попал на видео, соответствующие кадры имеются в распоряжении РИА Новости.
На видео, предоставленном агентству пресс-службой Уральской транспортной прокуратуры, показано, как самолет при посадке резко тормозит и падает на бок в сугроб.
По данным единой дежурно-диспетчерской службы Нового Уренгоя, в среду у самолета Ан-12, летевшего из Сабетты в Новый Уренгой, при заходе на посадку левая стойка шасси "не стала на замок", и борт опрокинулся на левый бок. На борту находились восемь членов экипажа. Погибших и пострадавших при инциденте нет, отмечали ранее в ЕДДС. Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка, в ведомстве уточняли, что самолет выполнял коммерческий рейс.
Аэропорт Нового Уренгоя временно закрыт на прием и отправку воздушных судов.
По информации депздрава региона, на место происшествия оперативно прибыли три бригады скорой помощи, все находившиеся на борту осмотрены, серьезных травм нет. Принято решение о госпитализации одного человека, угрозы его жизни нет, добавляли в ведомстве.
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ПроисшествияНовый УренгойСабеттаАн-12
 
 
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