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Рубио рассказал о большом одолжении миру со стороны США - РИА Новости, 26.03.2025
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21:56 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/rubio-2007575658.html
Рубио рассказал о большом одолжении миру со стороны США
Рубио рассказал о большом одолжении миру со стороны США - РИА Новости, 26.03.2025
Рубио рассказал о большом одолжении миру со стороны США
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что военные действия Вашингтона против йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов) направлены на защиту международной... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T21:56:00+03:00
2025-03-26T21:56:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
ямайка
марко рубио
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что военные действия Вашингтона против йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов) направлены на защиту международной торговли и являются вкладом в глобальную безопасность. "Мы делаем миру огромное одолжение, устраняя этих парней и их возможности действовать. Мы не можем жить в мире, где такие группы с современным оружием блокируют судоходные маршруты и поднимают стоимость доставки для всех", – сказал Рубио на пресс-конференции в рамках своего визита на Ямайку. По его словам, атаки хуситов в Красном море напрямую отражаются на цене товаров по всему миру, поскольку транспортные расходы закладываются в стоимость продукции. "Это невозможно терпеть. Если позволить этому продолжаться, где следующая группировка перекроет ещё один судоходный пролив? Это неприемлемо", – добавил он.
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в мире, сша, вашингтон (штат), ямайка, марко рубио, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Вашингтон (штат), Ямайка, Марко Рубио, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Рубио рассказал о большом одолжении миру со стороны США

Рубио: действия США против хуситов направлены на защиту международной торговли

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что военные действия Вашингтона против йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов) направлены на защиту международной торговли и являются вкладом в глобальную безопасность.
"Мы делаем миру огромное одолжение, устраняя этих парней и их возможности действовать. Мы не можем жить в мире, где такие группы с современным оружием блокируют судоходные маршруты и поднимают стоимость доставки для всех", – сказал Рубио на пресс-конференции в рамках своего визита на Ямайку.
По его словам, атаки хуситов в Красном море напрямую отражаются на цене товаров по всему миру, поскольку транспортные расходы закладываются в стоимость продукции.
"Это невозможно терпеть. Если позволить этому продолжаться, где следующая группировка перекроет ещё один судоходный пролив? Это неприемлемо", – добавил он.
Самолет, взлетающий с авианосца USS Harry S. Truman в Красном море перед авиаударами по Сане, Йемен. 15 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
США начали крупномасштабную операцию против хуситов в Йемене
15 марта, 23:41
 
В миреСШАВашингтон (штат)ЯмайкаМарко РубиоОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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