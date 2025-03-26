https://ria.ru/20250326/rubio-2007575658.html
Рубио рассказал о большом одолжении миру со стороны США
Рубио рассказал о большом одолжении миру со стороны США - РИА Новости, 26.03.2025
Рубио рассказал о большом одолжении миру со стороны США
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что военные действия Вашингтона против йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов) направлены на защиту международной... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T21:56:00+03:00
2025-03-26T21:56:00+03:00
2025-03-26T21:56:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 мар – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что военные действия Вашингтона против йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов) направлены на защиту международной торговли и являются вкладом в глобальную безопасность. "Мы делаем миру огромное одолжение, устраняя этих парней и их возможности действовать. Мы не можем жить в мире, где такие группы с современным оружием блокируют судоходные маршруты и поднимают стоимость доставки для всех", – сказал Рубио на пресс-конференции в рамках своего визита на Ямайку. По его словам, атаки хуситов в Красном море напрямую отражаются на цене товаров по всему миру, поскольку транспортные расходы закладываются в стоимость продукции. "Это невозможно терпеть. Если позволить этому продолжаться, где следующая группировка перекроет ещё один судоходный пролив? Это неприемлемо", – добавил он.
https://ria.ru/20250315/operatsiya-2005255496.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), ямайка, марко рубио, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, США, Вашингтон (штат), Ямайка, Марко Рубио, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Рубио рассказал о большом одолжении миру со стороны США
Рубио: действия США против хуситов направлены на защиту международной торговли