https://ria.ru/20250326/rossija-2007552232.html
Полянский: Россия готова к военному сценарию, но предпочитает дипломатию
Полянский: Россия готова к военному сценарию, но предпочитает дипломатию - РИА Новости, 26.03.2025
Полянский: Россия готова к военному сценарию, но предпочитает дипломатию
РФ готова и к военному сценарию разрешения украинского кризиса, но предпочитает мир и дипломатию, появился реальный шанс на дипломатическое решение, сообщил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T19:09:00+03:00
2025-03-26T19:09:00+03:00
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ООН, 26 мар – РИА Новости. РФ готова и к военному сценарию разрешения украинского кризиса, но предпочитает мир и дипломатию, появился реальный шанс на дипломатическое решение, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Сегодня благодаря усилиям президентов России и США появился реальный шанс на то, чтобы это решение было дипломатическим, и десятки, если не сотни тысяч жизней простых украинцев были спасены. Остается, разумеется, и военный сценарий, и к его реализации мы тоже готовы. Но мы предпочитаем мир и дипломатию, как мы последовательно заявляли все эти три года в каждом нашем выступлении в этом зале", – сказал Полянский в ходе заседания Совбеза ООН по Украине.
https://ria.ru/20250204/oon-1997229056.html
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в мире, россия, сша, украина, дмитрий полянский, оон
В мире, Россия, США, Украина, Дмитрий Полянский, ООН
Полянский: Россия готова к военному сценарию, но предпочитает дипломатию
Полянский: РФ готова к военному сценарию по Украине, но предпочитает дипломатию