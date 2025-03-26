https://ria.ru/20250326/rossija-2007552232.html

Полянский: Россия готова к военному сценарию, но предпочитает дипломатию

Полянский: Россия готова к военному сценарию, но предпочитает дипломатию - РИА Новости, 26.03.2025

Полянский: Россия готова к военному сценарию, но предпочитает дипломатию

РФ готова и к военному сценарию разрешения украинского кризиса, но предпочитает мир и дипломатию, появился реальный шанс на дипломатическое решение, сообщил... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T19:09:00+03:00

2025-03-26T19:09:00+03:00

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ООН, 26 мар – РИА Новости. РФ готова и к военному сценарию разрешения украинского кризиса, но предпочитает мир и дипломатию, появился реальный шанс на дипломатическое решение, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Сегодня благодаря усилиям президентов России и США появился реальный шанс на то, чтобы это решение было дипломатическим, и десятки, если не сотни тысяч жизней простых украинцев были спасены. Остается, разумеется, и военный сценарий, и к его реализации мы тоже готовы. Но мы предпочитаем мир и дипломатию, как мы последовательно заявляли все эти три года в каждом нашем выступлении в этом зале", – сказал Полянский в ходе заседания Совбеза ООН по Украине.

https://ria.ru/20250204/oon-1997229056.html

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в мире, россия, сша, украина, дмитрий полянский, оон