https://ria.ru/20250326/rossija-2007547580.html

Путин назвал Россию страной, устремленной в будущее

Путин назвал Россию страной, устремленной в будущее - РИА Новости, 26.03.2025

Путин назвал Россию страной, устремленной в будущее

Россия должна смотреть и идти только вперед, это страна, устремленная в будущее, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2025

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россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия должна смотреть и идти только вперед, это страна, устремленная в будущее, заявил президент РФ Владимир Путин. "Смотреть и идти (надо - ред.) только вперед. Это такая вещь тонкая, но она очень важная. Россия – это страна, устремленная в будущее на основе фундамента, который нам достался от наших предков", - сказал Путин в ходе заседания набсовета общественного движения детей и молодежи.

https://ria.ru/20250326/putin-2007541801.html

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Путин: Россия – страна, устремленная в будущее Россия должна смотреть и идти только вперед, это страна, устремленная в будущее, заявил Путин. 2025-03-26T18:41 true PT0M49S

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россия, владимир путин, в мире