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Путин назвал Россию страной, устремленной в будущее - РИА Новости, 26.03.2025
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18:41 26.03.2025 (обновлено: 18:43 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/rossija-2007547580.html
Путин назвал Россию страной, устремленной в будущее
Путин назвал Россию страной, устремленной в будущее - РИА Новости, 26.03.2025
Путин назвал Россию страной, устремленной в будущее
Россия должна смотреть и идти только вперед, это страна, устремленная в будущее, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T18:41:00+03:00
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россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия должна смотреть и идти только вперед, это страна, устремленная в будущее, заявил президент РФ Владимир Путин. "Смотреть и идти (надо - ред.) только вперед. Это такая вещь тонкая, но она очень важная. Россия – это страна, устремленная в будущее на основе фундамента, который нам достался от наших предков", - сказал Путин в ходе заседания набсовета общественного движения детей и молодежи.
https://ria.ru/20250326/putin-2007541801.html
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Путин: Россия – страна, устремленная в будущее
Россия должна смотреть и идти только вперед, это страна, устремленная в будущее, заявил Путин.
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Путин назвал Россию страной, устремленной в будущее

Путин: Россия должна смотреть и идти только вперед

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия должна смотреть и идти только вперед, это страна, устремленная в будущее, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Смотреть и идти (надо - ред.) только вперед. Это такая вещь тонкая, но она очень важная. Россия – это страна, устремленная в будущее на основе фундамента, который нам достался от наших предков", - сказал Путин в ходе заседания набсовета общественного движения детей и молодежи.
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