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Сийярто назвал Россию надежным партнером для Венгрии - РИА Новости, 26.03.2025
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14:41 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/rossija-2007455636.html
Сийярто назвал Россию надежным партнером для Венгрии
Сийярто назвал Россию надежным партнером для Венгрии - РИА Новости, 26.03.2025
Сийярто назвал Россию надежным партнером для Венгрии
Россия является надежным партнером для Венгрии, в 2025 году в день Будапешт получает более 20 миллионов кубометров природного газа, за неполные три месяца объем РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:41:00+03:00
2025-03-26T14:41:00+03:00
экономика
венгрия
россия
будапешт
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 26 мар - РИА Новости. Россия является надежным партнером для Венгрии, в 2025 году в день Будапешт получает более 20 миллионов кубометров природного газа, за неполные три месяца объем поставленной нефти превысил 1,25 миллиона тонн нефти, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Благодаря надежности российских партнеров в прошлом году в Венгрию поступило рекордное количество природного газа, а в этом году ежедневные поставки превышают 20 миллионов кубометров. Поставки нефти также осуществляются без каких-либо препятствий, объем поставленной в этом году нефти превысил 1,25 миллиона тонн", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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экономика, венгрия, россия, будапешт, петер сийярто, в мире
Экономика, Венгрия, Россия, Будапешт, Петер Сийярто, В мире
Сийярто назвал Россию надежным партнером для Венгрии

Сийярто: в день Будапешт получает более 20 миллионов кубометров газа из РФ

© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 мар - РИА Новости. Россия является надежным партнером для Венгрии, в 2025 году в день Будапешт получает более 20 миллионов кубометров природного газа, за неполные три месяца объем поставленной нефти превысил 1,25 миллиона тонн нефти, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Благодаря надежности российских партнеров в прошлом году в Венгрию поступило рекордное количество природного газа, а в этом году ежедневные поставки превышают 20 миллионов кубометров. Поставки нефти также осуществляются без каких-либо препятствий, объем поставленной в этом году нефти превысил 1,25 миллиона тонн", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Сийярто: энергосотрудничество России и Венгрии выдержало тяжелые времена
Вчера, 14:39
 
ЭкономикаВенгрияРоссияБудапештПетер СийяртоВ мире
 
 
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