https://ria.ru/20250326/rossija-2007455636.html

Сийярто назвал Россию надежным партнером для Венгрии

Сийярто назвал Россию надежным партнером для Венгрии - РИА Новости, 26.03.2025

Сийярто назвал Россию надежным партнером для Венгрии

Россия является надежным партнером для Венгрии, в 2025 году в день Будапешт получает более 20 миллионов кубометров природного газа, за неполные три месяца объем РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:41:00+03:00

2025-03-26T14:41:00+03:00

2025-03-26T14:41:00+03:00

экономика

венгрия

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петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 26 мар - РИА Новости. Россия является надежным партнером для Венгрии, в 2025 году в день Будапешт получает более 20 миллионов кубометров природного газа, за неполные три месяца объем поставленной нефти превысил 1,25 миллиона тонн нефти, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Благодаря надежности российских партнеров в прошлом году в Венгрию поступило рекордное количество природного газа, а в этом году ежедневные поставки превышают 20 миллионов кубометров. Поставки нефти также осуществляются без каких-либо препятствий, объем поставленной в этом году нефти превысил 1,25 миллиона тонн", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250326/sijjarto-2007454704.html

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экономика, венгрия, россия, будапешт, петер сийярто, в мире