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Россия нуждается в инженерах, изобретателях и ученых, заявил Мишустин
Россия нуждается в инженерах, изобретателях и ученых, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025
Россия нуждается в инженерах, изобретателях и ученых, заявил Мишустин
Россия нуждается в инженерах, изобретателях и ученых для ответа на вызовы времени и технологические изменения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:59:00+03:00
2025-03-26T12:59:00+03:00
2025-03-26T13:08:00+03:00
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михаил мишустин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия нуждается в инженерах, изобретателях и ученых для ответа на вызовы времени и технологические изменения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Для ответа на вызовы времени и технологические изменения в будущем России особенно необходимы инженеры, изобретатели и ученые", - сказал Мишустин во время ежегодного отчета о своей работе за предыдущий год перед депутатами Государственной думы.
https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, михаил мишустин, общество, социальный навигатор, сн_образование, кем стать
Россия, Михаил Мишустин, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
Россия нуждается в инженерах, изобретателях и ученых, заявил Мишустин
Мишустин: РФ нужны изобретатели, инженеры и ученые для ответа на вызовы времени