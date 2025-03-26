https://ria.ru/20250326/rossija-2007416327.html

Россия нуждается в инженерах, изобретателях и ученых, заявил Мишустин

Россия нуждается в инженерах, изобретателях и ученых, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025

Россия нуждается в инженерах, изобретателях и ученых, заявил Мишустин

Россия нуждается в инженерах, изобретателях и ученых для ответа на вызовы времени и технологические изменения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:59:00+03:00

2025-03-26T12:59:00+03:00

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россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия нуждается в инженерах, изобретателях и ученых для ответа на вызовы времени и технологические изменения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Для ответа на вызовы времени и технологические изменения в будущем России особенно необходимы инженеры, изобретатели и ученые", - сказал Мишустин во время ежегодного отчета о своей работе за предыдущий год перед депутатами Государственной думы.

https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил мишустин, общество, социальный навигатор, сн_образование, кем стать