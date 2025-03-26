https://ria.ru/20250326/rossija-2007410177.html

Россия должна стремиться к конкурентоспособности, заявил Мишустин

Россия должна стремиться к конкурентоспособности, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025

Россия должна стремиться к конкурентоспособности, заявил Мишустин

Россия должна стремиться к конкурентоспособности по всем направлениям технологического развития, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, представляя в... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:49:00+03:00

2025-03-26T12:49:00+03:00

2025-03-26T12:49:00+03:00

технологии

россия

михаил мишустин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007407535_0:250:3072:1978_1920x0_80_0_0_9bc4d90d7f13d959722ecc8dba5fb70e.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия должна стремиться к конкурентоспособности по всем направлениям технологического развития, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году. "В области технологического развития Россия должна стремиться быть конкурентоспособной. По всем направлениям, конечно, достичь этого невозможно, но мы будем к этому стремиться. Для этого нужны специалисты, способные создавать новейшие решения, и условия, где происходит тот самый качественный переход от идеи к востребованному рынком продукту", - сообщил премьер-министр. Он отметил, что в РФ "за годы действия национального проекта "Наука и университеты" сформирована обширная и мощная инфраструктура". "Это центры коллективного пользования оборудованием, уникальные установки, на которых проводятся фундаментальные и прикладные изыскания. Продолжается реализация восьми проектов класса "мегасайенс", - сказал Мишустин. Он также отметил и "перспективные площадки – научные центры мирового уровня – четыре математических, три геномных и десять по приоритетам научно-технологического развития". "Их деятельность направлена на разработку и внедрение в экономику высоких технологий. Хочу подчеркнуть, что в эти центры приходит больше молодежи. Сегодня уже свыше трети всех исследований в стране ведутся учеными в возрасте до 39 лет. Для них создали 940 новых лабораторий, которые нужны аспирантам, инженерам-испытателям", - добавил глава правительства. Он уточнил, что по поручению президента почти в 300 ведущих научных организациях и вузах обновили более половины приборной базы. "Все это открывает перед нами серьезные перспективы в достижении масштабных и амбициозных целей. Для укрепления технологического суверенитета необходимо обеспечить и внедрение цифровых решений во все сферы экономики", - заключил Мишустин.

https://ria.ru/20241205/putin-1987536470.html

https://ria.ru/20241203/natsproekty-1987097006.html

https://ria.ru/20241127/mishustin-1986017269.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, михаил мишустин, госдума рф