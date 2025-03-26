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Россия должна стремиться к конкурентоспособности, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025
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12:49 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/rossija-2007410177.html
Россия должна стремиться к конкурентоспособности, заявил Мишустин
Россия должна стремиться к конкурентоспособности, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025
Россия должна стремиться к конкурентоспособности, заявил Мишустин
Россия должна стремиться к конкурентоспособности по всем направлениям технологического развития, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, представляя в... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:49:00+03:00
2025-03-26T12:49:00+03:00
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия должна стремиться к конкурентоспособности по всем направлениям технологического развития, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году. "В области технологического развития Россия должна стремиться быть конкурентоспособной. По всем направлениям, конечно, достичь этого невозможно, но мы будем к этому стремиться. Для этого нужны специалисты, способные создавать новейшие решения, и условия, где происходит тот самый качественный переход от идеи к востребованному рынком продукту", - сообщил премьер-министр. Он отметил, что в РФ "за годы действия национального проекта "Наука и университеты" сформирована обширная и мощная инфраструктура". "Это центры коллективного пользования оборудованием, уникальные установки, на которых проводятся фундаментальные и прикладные изыскания. Продолжается реализация восьми проектов класса "мегасайенс", - сказал Мишустин. Он также отметил и "перспективные площадки – научные центры мирового уровня – четыре математических, три геномных и десять по приоритетам научно-технологического развития". "Их деятельность направлена на разработку и внедрение в экономику высоких технологий. Хочу подчеркнуть, что в эти центры приходит больше молодежи. Сегодня уже свыше трети всех исследований в стране ведутся учеными в возрасте до 39 лет. Для них создали 940 новых лабораторий, которые нужны аспирантам, инженерам-испытателям", - добавил глава правительства. Он уточнил, что по поручению президента почти в 300 ведущих научных организациях и вузах обновили более половины приборной базы. "Все это открывает перед нами серьезные перспективы в достижении масштабных и амбициозных целей. Для укрепления технологического суверенитета необходимо обеспечить и внедрение цифровых решений во все сферы экономики", - заключил Мишустин.
https://ria.ru/20241205/putin-1987536470.html
https://ria.ru/20241203/natsproekty-1987097006.html
https://ria.ru/20241127/mishustin-1986017269.html
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технологии, россия, михаил мишустин, госдума рф
Технологии, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Россия должна стремиться к конкурентоспособности, заявил Мишустин

Мишустин призвал стремиться к конкурентоспособности по всем направлениям

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия должна стремиться к конкурентоспособности по всем направлениям технологического развития, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году.
"В области технологического развития Россия должна стремиться быть конкурентоспособной. По всем направлениям, конечно, достичь этого невозможно, но мы будем к этому стремиться. Для этого нужны специалисты, способные создавать новейшие решения, и условия, где происходит тот самый качественный переход от идеи к востребованному рынком продукту", - сообщил премьер-министр.
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Он отметил, что в РФ "за годы действия национального проекта "Наука и университеты" сформирована обширная и мощная инфраструктура".
"Это центры коллективного пользования оборудованием, уникальные установки, на которых проводятся фундаментальные и прикладные изыскания. Продолжается реализация восьми проектов класса "мегасайенс", - сказал Мишустин.
Он также отметил и "перспективные площадки – научные центры мирового уровня – четыре математических, три геномных и десять по приоритетам научно-технологического развития".
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"Их деятельность направлена на разработку и внедрение в экономику высоких технологий. Хочу подчеркнуть, что в эти центры приходит больше молодежи. Сегодня уже свыше трети всех исследований в стране ведутся учеными в возрасте до 39 лет. Для них создали 940 новых лабораторий, которые нужны аспирантам, инженерам-испытателям", - добавил глава правительства.
Он уточнил, что по поручению президента почти в 300 ведущих научных организациях и вузах обновили более половины приборной базы.
"Все это открывает перед нами серьезные перспективы в достижении масштабных и амбициозных целей. Для укрепления технологического суверенитета необходимо обеспечить и внедрение цифровых решений во все сферы экономики", - заключил Мишустин.
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