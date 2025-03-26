https://ria.ru/20250326/rossija-2007401316.html

Россия находится в топ-10 стран по качеству образования, заявил Мишустин

Россия находится в топ-10 стран по качеству образования, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025

Россия находится в топ-10 стран по качеству образования, заявил Мишустин

Россия находится в десятке ведущих стран по качеству образования и в пятерке - по числу медалей на международных олимпиадах школьников, заявил премьер-министр... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:31:00+03:00

2025-03-26T12:31:00+03:00

2025-03-26T12:37:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

госдума рф

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия находится в десятке ведущих стран по качеству образования и в пятерке - по числу медалей на международных олимпиадах школьников, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Важнейший вопрос нашего образования – это, конечно, его качество. По этому показателю Россия в десятке ведущих государств, наши школьники с 2021 года на восьми международных олимпиадах занимают только призовые места. В прошлом году ребята завоевали 42 медали, из которых 31 – золотая. Без сомнения, благодаря их труду, а также труду их наставников, педагогов наша страна в пятерке сильнейших по количеству и достоинству медалей. И мы очень ими гордимся", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20250107/rossija-1992728451.html

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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование