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Россия находится в топ-10 стран по качеству образования, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025
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12:31 26.03.2025 (обновлено: 12:37 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/rossija-2007401316.html
Россия находится в топ-10 стран по качеству образования, заявил Мишустин
Россия находится в топ-10 стран по качеству образования, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025
Россия находится в топ-10 стран по качеству образования, заявил Мишустин
Россия находится в десятке ведущих стран по качеству образования и в пятерке - по числу медалей на международных олимпиадах школьников, заявил премьер-министр... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:31:00+03:00
2025-03-26T12:37:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
социальный навигатор
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия находится в десятке ведущих стран по качеству образования и в пятерке - по числу медалей на международных олимпиадах школьников, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Важнейший вопрос нашего образования – это, конечно, его качество. По этому показателю Россия в десятке ведущих государств, наши школьники с 2021 года на восьми международных олимпиадах занимают только призовые места. В прошлом году ребята завоевали 42 медали, из которых 31 – золотая. Без сомнения, благодаря их труду, а также труду их наставников, педагогов наша страна в пятерке сильнейших по количеству и достоинству медалей. И мы очень ими гордимся", - сказал Мишустин.
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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
Россия находится в топ-10 стран по качеству образования, заявил Мишустин

Мишустин: Россия находится в десятке ведущих стран по качеству образования

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россия находится в десятке ведущих стран по качеству образования и в пятерке - по числу медалей на международных олимпиадах школьников, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Важнейший вопрос нашего образования – это, конечно, его качество. По этому показателю Россия в десятке ведущих государств, наши школьники с 2021 года на восьми международных олимпиадах занимают только призовые места. В прошлом году ребята завоевали 42 медали, из которых 31 – золотая. Без сомнения, благодаря их труду, а также труду их наставников, педагогов наша страна в пятерке сильнейших по количеству и достоинству медалей. И мы очень ими гордимся", - сказал Мишустин.
Всероссийская олимпиада школьников - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Россия вошла в пятерку ведущих стран по результатам олимпиад школьников
7 января, 11:23
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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