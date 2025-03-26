https://ria.ru/20250326/rodina-2007532175.html
Путин назвал воспитание на примерах доблести и любви к Родине важным
Путин назвал воспитание на примерах доблести и любви к Родине важным - РИА Новости, 26.03.2025
Путин назвал воспитание на примерах доблести и любви к Родине важным
Российским детям важно расти и взрослеть на примерах доблести и любви к Родине, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:44:00+03:00
2025-03-26T17:44:00+03:00
2025-03-26T17:48:00+03:00
общество
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российским детям важно расти и взрослеть на примерах доблести и любви к Родине, заявил президент РФ Владимир Путин."Очень важно для ребят видеть, что настоящие герои в полном смысле этого слова совсем рядом. Расти и взрослеть на примерах истинной доблести и любви к Родине - чрезвычайно важная вещь", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи.
https://ria.ru/20250326/vospitanie-2007531422.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин
Путин назвал воспитание на примерах доблести и любви к Родине важным
Путин назвал важным рост и взросление на примерах доблести и любви к Родине