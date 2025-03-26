https://ria.ru/20250326/rodina-2007532175.html

Путин назвал воспитание на примерах доблести и любви к Родине важным

Путин назвал воспитание на примерах доблести и любви к Родине важным - РИА Новости, 26.03.2025

Путин назвал воспитание на примерах доблести и любви к Родине важным

Российским детям важно расти и взрослеть на примерах доблести и любви к Родине, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T17:44:00+03:00

2025-03-26T17:44:00+03:00

2025-03-26T17:48:00+03:00

общество

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российским детям важно расти и взрослеть на примерах доблести и любви к Родине, заявил президент РФ Владимир Путин."Очень важно для ребят видеть, что настоящие герои в полном смысле этого слова совсем рядом. Расти и взрослеть на примерах истинной доблести и любви к Родине - чрезвычайно важная вещь", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи.

https://ria.ru/20250326/vospitanie-2007531422.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин