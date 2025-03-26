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Рютте заявил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику" США - РИА Новости, 26.03.2025
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19:09 26.03.2025 (обновлено: 19:18 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/rjutte-2007552391.html
Рютте заявил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику" США
Рютте заявил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику" США - РИА Новости, 26.03.2025
Рютте заявил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику" США
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику", который предоставляет США. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T19:09:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику", который предоставляет США. "У Европы нет альтернативы ядерному зонтику США… Поэтому важно, что США неоднократно заявляли, что они привержены и НАТО, и трансатлантической безопасности", - заявил он на встрече в Школе экономики в Варшаве.
https://ria.ru/20250326/nato-2007550775.html
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в мире, сша, европа, варшава, марк рютте, нато
В мире, США, Европа, Варшава, Марк Рютте, НАТО
Рютте заявил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику" США

Генсек НАТО Рютте заявил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику" США

© AP Photo / Armin DurgutМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Armin Durgut
Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику", который предоставляет США.
Европы нет альтернативы ядерному зонтику США… Поэтому важно, что США неоднократно заявляли, что они привержены и НАТО, и трансатлантической безопасности", - заявил он на встрече в Школе экономики в Варшаве.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Рютте раскрыл темы переговоров на саммите НАТО в Гааге
Вчера, 19:00
 
В миреСШАЕвропаВаршаваМарк РюттеНАТО
 
 
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