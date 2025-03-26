https://ria.ru/20250326/rjutte-2007552391.html

Рютте заявил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику" США

Рютте заявил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику" США - РИА Новости, 26.03.2025

Рютте заявил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику" США

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику", который предоставляет США. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T19:09:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику", который предоставляет США. "У Европы нет альтернативы ядерному зонтику США… Поэтому важно, что США неоднократно заявляли, что они привержены и НАТО, и трансатлантической безопасности", - заявил он на встрече в Школе экономики в Варшаве.

https://ria.ru/20250326/nato-2007550775.html

сша

европа

варшава

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