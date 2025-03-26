https://ria.ru/20250326/rjutte-2007552391.html
Рютте заявил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику" США
Рютте заявил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику" США - РИА Новости, 26.03.2025
Рютте заявил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику" США
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику", который предоставляет США. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T19:09:00+03:00
2025-03-26T19:09:00+03:00
2025-03-26T19:18:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику", который предоставляет США. "У Европы нет альтернативы ядерному зонтику США… Поэтому важно, что США неоднократно заявляли, что они привержены и НАТО, и трансатлантической безопасности", - заявил он на встрече в Школе экономики в Варшаве.
https://ria.ru/20250326/nato-2007550775.html
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В мире, США, Европа, Варшава, Марк Рютте, НАТО
Рютте заявил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику" США
Генсек НАТО Рютте заявил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику" США