Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о поддержке регионов - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 26.03.2025 (обновлено: 13:50 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/regiony-2007420951.html
Мишустин рассказал о поддержке регионов
Мишустин рассказал о поддержке регионов - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал о поддержке регионов
Власти РФ направили на поддержку российских регионов в 2024 году свыше 3,5 триллиона рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:09:00+03:00
2025-03-26T13:50:00+03:00
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007408596_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_cadca30130b0af926050f576ae1d43d3.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Власти РФ направили на поддержку российских регионов в 2024 году свыше 3,5 триллиона рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году."Для поддержки российских субъектов направили только в 2024 году свыше трех с половиной триллионов (рублей – ред). На решение важных социальных задач для миллионов граждан, чтобы открывались больницы, поликлиники, обновлялись инженерные коммуникации", – сказал Мишустин."А в виде инфраструктурных бюджетных кредитов - еще 175 миллиардов рублей пошли на возведение жилья, детских садов, школ, улучшение дорожной сети", – добавил он."И чтобы снизить нагрузку на регионы, по поручению президента определили механизм списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам. А это – более триллиона рублей", - отметил российский премьер."Все такие ресурсы продолжат работать на повышение качества жизни наших граждан. За счет половины из них будет модернизирована сфера ЖКХ. Остальное пойдет на переселение из аварийного жилья, закупку транспорта и решение других значимых задач", – заявил Мишустин.Он также напомнил, что за последние пять лет власти дополнительно поддержали 10 российских регионов с низким уровнем социально-экономического развития, приняв для них индивидуальные программы. "За это время были созданы десятки тысяч рабочих мест. Привлечено почти втрое больше инвестиций, чем выделено на выполнение программ. И в целом такие территории смогли увеличить темпы роста доходов граждан выше средних по стране и сократить безработицу", - сказал он.Мишустин рассказал, что этот инструмент в прошлом году был продлен еще на шесть лет, определен новый состав регионов для получения такой поддержки. "Утверждены индивидуальные программы для республик Алтай, Тыва, Адыгея, Марий Эл, Калмыкия, Хакасия, Чувашии, Алтайского края, Псковской и Курганской областей. На их выполнение предусмотрено 60 миллиардов рублей. Эти средства должны работать с максимальной отдачей", - подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20250326/dokhody-2007434530.html
https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007408596_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf4d7e49a7dbe01203597c0b9c6512b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика
Мишустин рассказал о поддержке регионов

Мишустин: в 2024 году на поддержку регионов направили более 3,5 трлн руб

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Власти РФ направили на поддержку российских регионов в 2024 году свыше 3,5 триллиона рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году.
"Для поддержки российских субъектов направили только в 2024 году свыше трех с половиной триллионов (рублей – ред). На решение важных социальных задач для миллионов граждан, чтобы открывались больницы, поликлиники, обновлялись инженерные коммуникации", – сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Мишустин назвал рост реальных доходов населения в 2024 году рекордным
Вчера, 13:42
"А в виде инфраструктурных бюджетных кредитов - еще 175 миллиардов рублей пошли на возведение жилья, детских садов, школ, улучшение дорожной сети", – добавил он.
"И чтобы снизить нагрузку на регионы, по поручению президента определили механизм списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам. А это – более триллиона рублей", - отметил российский премьер.
"Все такие ресурсы продолжат работать на повышение качества жизни наших граждан. За счет половины из них будет модернизирована сфера ЖКХ. Остальное пойдет на переселение из аварийного жилья, закупку транспорта и решение других значимых задач", – заявил Мишустин.
Он также напомнил, что за последние пять лет власти дополнительно поддержали 10 российских регионов с низким уровнем социально-экономического развития, приняв для них индивидуальные программы. "За это время были созданы десятки тысяч рабочих мест. Привлечено почти втрое больше инвестиций, чем выделено на выполнение программ. И в целом такие территории смогли увеличить темпы роста доходов граждан выше средних по стране и сократить безработицу", - сказал он.
Мишустин рассказал, что этот инструмент в прошлом году был продлен еще на шесть лет, определен новый состав регионов для получения такой поддержки. "Утверждены индивидуальные программы для республик Алтай, Тыва, Адыгея, Марий Эл, Калмыкия, Хакасия, Чувашии, Алтайского края, Псковской и Курганской областей. На их выполнение предусмотрено 60 миллиардов рублей. Эти средства должны работать с максимальной отдачей", - подчеркнул премьер.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Ежегодные отчеты правительства РФ перед Государственной Думой
Вчера, 12:21
 
РоссияМихаил МишустинГосдума РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала