https://ria.ru/20250326/regiony-2007420951.html

Мишустин рассказал о поддержке регионов

Мишустин рассказал о поддержке регионов - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин рассказал о поддержке регионов

Власти РФ направили на поддержку российских регионов в 2024 году свыше 3,5 триллиона рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:09:00+03:00

2025-03-26T13:09:00+03:00

2025-03-26T13:50:00+03:00

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михаил мишустин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Власти РФ направили на поддержку российских регионов в 2024 году свыше 3,5 триллиона рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году."Для поддержки российских субъектов направили только в 2024 году свыше трех с половиной триллионов (рублей – ред). На решение важных социальных задач для миллионов граждан, чтобы открывались больницы, поликлиники, обновлялись инженерные коммуникации", – сказал Мишустин."А в виде инфраструктурных бюджетных кредитов - еще 175 миллиардов рублей пошли на возведение жилья, детских садов, школ, улучшение дорожной сети", – добавил он."И чтобы снизить нагрузку на регионы, по поручению президента определили механизм списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам. А это – более триллиона рублей", - отметил российский премьер."Все такие ресурсы продолжат работать на повышение качества жизни наших граждан. За счет половины из них будет модернизирована сфера ЖКХ. Остальное пойдет на переселение из аварийного жилья, закупку транспорта и решение других значимых задач", – заявил Мишустин.Он также напомнил, что за последние пять лет власти дополнительно поддержали 10 российских регионов с низким уровнем социально-экономического развития, приняв для них индивидуальные программы. "За это время были созданы десятки тысяч рабочих мест. Привлечено почти втрое больше инвестиций, чем выделено на выполнение программ. И в целом такие территории смогли увеличить темпы роста доходов граждан выше средних по стране и сократить безработицу", - сказал он.Мишустин рассказал, что этот инструмент в прошлом году был продлен еще на шесть лет, определен новый состав регионов для получения такой поддержки. "Утверждены индивидуальные программы для республик Алтай, Тыва, Адыгея, Марий Эл, Калмыкия, Хакасия, Чувашии, Алтайского края, Псковской и Курганской областей. На их выполнение предусмотрено 60 миллиардов рублей. Эти средства должны работать с максимальной отдачей", - подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20250326/dokhody-2007434530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика