https://ria.ru/20250326/putin-2007565076.html
Путин отметил общенациональный размах движения "Движение первых"
Путин отметил общенациональный размах движения "Движение первых" - РИА Новости, 26.03.2025
Путин отметил общенациональный размах движения "Движение первых"
Российское движения детей и молодежи "Движение первых", созданное в 2022 году, приобрело уже общенациональный размах, сейчас в его рядах более 11 миллионов... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T20:15:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Российское движения детей и молодежи "Движение первых", созданное в 2022 году, приобрело уже общенациональный размах, сейчас в его рядах более 11 миллионов участников, заявил президент России Владимир Путин. Съезд общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых" открылся в среду в национальном центре "Россия" в Москве. Он продлится до 28 марта. "Хочу напомнить, что "Движение первых" зародилось совсем недавно по вашей инициативе, по инициативе ваших сверстников, всего в 2022 году. Но с этих пор набрало поистине большой, грандиозный, общенациональный размах. Более 11 миллионов человек участвует в этом движении. Я вас с этим поздравляю", - сказал Путин, выступая на церемонии открытия съезда. Одна из главных задач движения заключается в том, чтобы помочь молодым людям найти своё место в жизни, отметил он. А если человек в начале пути находит это наиболее оптимальное для себя движение к цели, это залог успеха, подчеркнул президент. "А успеха хочет практически каждый человек, даже если он думает, что ему, в общем-то, ничего не нужно, и так хорошо. Нет, в душе каждый стремится к успеху. Чтобы его иметь, достичь этого успеха, нужно найти свой путь в жизни, найти то дело, которому ты готов свою жизнь посвятить. Вот в том числе и для этого создано "Движение первых", - добавил Путин.
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общество, россия, москва, владимир путин
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин отметил общенациональный размах движения "Движение первых"
Путин: "Движение первых" уже приобрело общенациональный размах
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Российское движения детей и молодежи "Движение первых", созданное в 2022 году, приобрело уже общенациональный размах, сейчас в его рядах более 11 миллионов участников, заявил президент России Владимир Путин.
Съезд общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых" открылся в среду в национальном центре "Россия" в Москве
. Он продлится до 28 марта.
"Хочу напомнить, что "Движение первых" зародилось совсем недавно по вашей инициативе, по инициативе ваших сверстников, всего в 2022 году. Но с этих пор набрало поистине большой, грандиозный, общенациональный размах. Более 11 миллионов человек участвует в этом движении. Я вас с этим поздравляю", - сказал Путин
, выступая на церемонии открытия съезда.
Одна из главных задач движения заключается в том, чтобы помочь молодым людям найти своё место в жизни, отметил он. А если человек в начале пути находит это наиболее оптимальное для себя движение к цели, это залог успеха, подчеркнул президент.
"А успеха хочет практически каждый человек, даже если он думает, что ему, в общем-то, ничего не нужно, и так хорошо. Нет, в душе каждый стремится к успеху. Чтобы его иметь, достичь этого успеха, нужно найти свой путь в жизни, найти то дело, которому ты готов свою жизнь посвятить. Вот в том числе и для этого создано "Движение первых", - добавил Путин.