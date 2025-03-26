https://ria.ru/20250326/putin-2007563421.html

Путин вспомнил, как ему однажды подарили юрту

Путин вспомнил, как ему однажды подарили юрту - РИА Новости, 26.03.2025

Путин вспомнил, как ему однажды подарили юрту

Президент России Владимир Путин в ходе посещения в среду выставки "Путешествие по России" в национальном центре "Россия" вспомнил, как ему однажды подарили... РИА Новости, 26.03.2025

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общество

россия

ямал

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владимир путин

садыр жапаров

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе посещения в среду выставки "Путешествие по России" в национальном центре "Россия" вспомнил, как ему однажды подарили юрту. Волонтер из ЯНАО рассказала главе государства о достижениях региона и поинтересовалась у Путина, дарили ли ему когда-нибудь снегоход или чум. "Юрту дарили", - ответил Путин. В свою очередь, собеседница рассказала, что три года подряд проводит праздник День оленевода, и вспомнила, что семья из ее родного Ямала дарила в прошлом году президенту белоснежного оленя, который символизирует чистоту. В апреле 2024 года Путин поздравил многодетную семью оленеводов Пяк с золотой свадьбой, а супруги, в свою очередь, подарили главе государства важенку. В 2023 году СМИ сообщали, что президент получил в подарок коня и юрту от президента Киргизии Садыра Жапарова.

https://ria.ru/20250326/putin-2007550037.html

https://ria.ru/20250326/putin-2007508905.html

россия

ямал

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общество, россия, ямал, киргизия, владимир путин, садыр жапаров