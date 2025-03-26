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Путин вспомнил, как ему однажды подарили юрту - РИА Новости, 26.03.2025
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20:10 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/putin-2007563421.html
Путин вспомнил, как ему однажды подарили юрту
Путин вспомнил, как ему однажды подарили юрту - РИА Новости, 26.03.2025
Путин вспомнил, как ему однажды подарили юрту
Президент России Владимир Путин в ходе посещения в среду выставки "Путешествие по России" в национальном центре "Россия" вспомнил, как ему однажды подарили... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T20:10:00+03:00
2025-03-26T20:10:00+03:00
общество
россия
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киргизия
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе посещения в среду выставки "Путешествие по России" в национальном центре "Россия" вспомнил, как ему однажды подарили юрту. Волонтер из ЯНАО рассказала главе государства о достижениях региона и поинтересовалась у Путина, дарили ли ему когда-нибудь снегоход или чум. "Юрту дарили", - ответил Путин. В свою очередь, собеседница рассказала, что три года подряд проводит праздник День оленевода, и вспомнила, что семья из ее родного Ямала дарила в прошлом году президенту белоснежного оленя, который символизирует чистоту. В апреле 2024 года Путин поздравил многодетную семью оленеводов Пяк с золотой свадьбой, а супруги, в свою очередь, подарили главе государства важенку. В 2023 году СМИ сообщали, что президент получил в подарок коня и юрту от президента Киргизии Садыра Жапарова.
https://ria.ru/20250326/putin-2007550037.html
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общество, россия, ямал, киргизия, владимир путин, садыр жапаров
Общество, Россия, Ямал, Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров
Путин вспомнил, как ему однажды подарили юрту

Путин рассказал, как ему однажды подарили юрту

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия IV Всероссийского съезда "Движения первых"
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия IV Всероссийского съезда Движения первых - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе посещения в среду выставки "Путешествие по России" в национальном центре "Россия" вспомнил, как ему однажды подарили юрту.
Волонтер из ЯНАО рассказала главе государства о достижениях региона и поинтересовалась у Путина, дарили ли ему когда-нибудь снегоход или чум.
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"Юрту дарили", - ответил Путин.
В свою очередь, собеседница рассказала, что три года подряд проводит праздник День оленевода, и вспомнила, что семья из ее родного Ямала дарила в прошлом году президенту белоснежного оленя, который символизирует чистоту.
В апреле 2024 года Путин поздравил многодетную семью оленеводов Пяк с золотой свадьбой, а супруги, в свою очередь, подарили главе государства важенку.
В 2023 году СМИ сообщали, что президент получил в подарок коня и юрту от президента Киргизии Садыра Жапарова.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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ОбществоРоссияЯмалКиргизияВладимир ПутинСадыр Жапаров
 
 
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