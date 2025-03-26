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Путин надеется, что патриотические проекты привлекут больше молодежи - РИА Новости, 26.03.2025
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18:50 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/putin-2007549363.html
Путин надеется, что патриотические проекты привлекут больше молодежи
Путин надеется, что патриотические проекты привлекут больше молодежи - РИА Новости, 26.03.2025
Путин надеется, что патриотические проекты привлекут больше молодежи
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне патриотические проекты станут ещё масштабнее, шире и... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T18:50:00+03:00
2025-03-26T18:50:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне патриотические проекты станут ещё масштабнее, шире и привлекут больше молодых людей, детей и подростков. Он отметил, что участники "Движения Первых" ухаживают за воинскими мемориалами и захоронениями, несут почётные караулы в памятные даты, вместе с родителями изучают историю своих предков, кто воевал и самоотверженно работал в тылу. "Такое личное участие, погружение в события военных лет помогает сберечь живую ткань исторической памяти о подвиге нашего народа, даёт важнейшие нравственные ориентиры, которые, уверен, ребята сохранят на всю свою жизнь и передадут дальше будущим поколениям россиян. И, конечно, надеюсь, что в год юбилея Победы такие проекты станут ещё масштабнее, ещё шире и привлекут всё больше молодых людей, и детей, и подростков", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного комитета общественного движения детей и молодежи.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин надеется, что патриотические проекты привлекут больше молодежи

Путин: надеюсь, в год 80-летия Победы патриотические проекты станут шире

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне патриотические проекты станут ещё масштабнее, шире и привлекут больше молодых людей, детей и подростков.
Он отметил, что участники "Движения Первых" ухаживают за воинскими мемориалами и захоронениями, несут почётные караулы в памятные даты, вместе с родителями изучают историю своих предков, кто воевал и самоотверженно работал в тылу.
"Такое личное участие, погружение в события военных лет помогает сберечь живую ткань исторической памяти о подвиге нашего народа, даёт важнейшие нравственные ориентиры, которые, уверен, ребята сохранят на всю свою жизнь и передадут дальше будущим поколениям россиян. И, конечно, надеюсь, что в год юбилея Победы такие проекты станут ещё масштабнее, ещё шире и привлекут всё больше молодых людей, и детей, и подростков", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного комитета общественного движения детей и молодежи.
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