https://ria.ru/20250326/putin-2007549363.html

Путин надеется, что патриотические проекты привлекут больше молодежи

Путин надеется, что патриотические проекты привлекут больше молодежи - РИА Новости, 26.03.2025

Путин надеется, что патриотические проекты привлекут больше молодежи

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне патриотические проекты станут ещё масштабнее, шире и... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T18:50:00+03:00

2025-03-26T18:50:00+03:00

2025-03-26T18:50:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне патриотические проекты станут ещё масштабнее, шире и привлекут больше молодых людей, детей и подростков. Он отметил, что участники "Движения Первых" ухаживают за воинскими мемориалами и захоронениями, несут почётные караулы в памятные даты, вместе с родителями изучают историю своих предков, кто воевал и самоотверженно работал в тылу. "Такое личное участие, погружение в события военных лет помогает сберечь живую ткань исторической памяти о подвиге нашего народа, даёт важнейшие нравственные ориентиры, которые, уверен, ребята сохранят на всю свою жизнь и передадут дальше будущим поколениям россиян. И, конечно, надеюсь, что в год юбилея Победы такие проекты станут ещё масштабнее, ещё шире и привлекут всё больше молодых людей, и детей, и подростков", - сказал Путин в ходе заседания наблюдательного комитета общественного движения детей и молодежи.

https://ria.ru/20250210/moskva-1998345512.html

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общество, россия, владимир путин