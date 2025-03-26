https://ria.ru/20250326/putin-2007546996.html
Путин сравнил Европу с Красноярским краем
Путин сравнил Европу с Красноярским краем - РИА Новости, 26.03.2025
Путин сравнил Европу с Красноярским краем
Красноярский край - огромная страна, на территории которой важно, чтобы люди чувствовали себя одной семьей, несмотря на географическую разобщенность, заявил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T18:39:00+03:00
2025-03-26T18:39:00+03:00
2025-03-26T18:39:00+03:00
красноярский край
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владимир путин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Красноярский край - огромная страна, на территории которой важно, чтобы люди чувствовали себя одной семьей, несмотря на географическую разобщенность, заявил президент РФ Владимир Путин. "Красноярский край – целая огромная страна, наверное, по территории больше, чем многие европейские государства вместе взятые. И, конечно, на таких огромных территориях очень важно, чтобы люди чувствовали себя одной семьёй, несмотря на пространственную разобщенность", - сказал Путин в ходе заседания набсовета общероссийского движения детей и молодежи "Движение Первых". Президент добавил, что Красноярский край – это крупный промышленный центр, поэтому там важна организация семейных фестивалей и экологических проектов.
https://ria.ru/20250324/putin-2006947765.html
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Путин сравнил Европу с Красноярским краем
Путин сравнил Европу с Красноярским краем.
2025-03-26T18:39
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красноярский край, россия, владимир путин
Красноярский край, Россия, Владимир Путин
Путин сравнил Европу с Красноярским краем
Путин назвал Красноярский край большой страной