https://ria.ru/20250326/putin-2007540860.html

Путин сообщил, что регулярно встречается с военными

Путин сообщил, что регулярно встречается с военными - РИА Новости, 26.03.2025

Путин сообщил, что регулярно встречается с военными

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания набсовета общероссийского движения детей и молодежи сообщил, что регулярно встречается с военными. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T18:14:00+03:00

2025-03-26T18:14:00+03:00

2025-03-26T18:26:00+03:00

владимир путин

россия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания набсовета общероссийского движения детей и молодежи сообщил, что регулярно встречается с военными."Мне многие ваши соратники по оружию, с которыми я регулярно встречаюсь, говорили о том, что нужно привлекать их и их товарищей, таких как вы, к этой работе (работе с детьми – ред.). Мы так и делаем", - сказал Путин, обращаясь к начальнику главного штаба детско-юношеского общественного движения "Юнармия" Владиславу Головину.

https://ria.ru/20250326/putin-2007541097.html

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2025

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владимир путин, россия