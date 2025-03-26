https://ria.ru/20250326/putin-2007540860.html
Путин сообщил, что регулярно встречается с военными
Путин сообщил, что регулярно встречается с военными - РИА Новости, 26.03.2025
Путин сообщил, что регулярно встречается с военными
Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания набсовета общероссийского движения детей и молодежи сообщил, что регулярно встречается с военными. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T18:14:00+03:00
2025-03-26T18:14:00+03:00
2025-03-26T18:26:00+03:00
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания набсовета общероссийского движения детей и молодежи сообщил, что регулярно встречается с военными."Мне многие ваши соратники по оружию, с которыми я регулярно встречаюсь, говорили о том, что нужно привлекать их и их товарищей, таких как вы, к этой работе (работе с детьми – ред.). Мы так и делаем", - сказал Путин, обращаясь к начальнику главного штаба детско-юношеского общественного движения "Юнармия" Владиславу Головину.
https://ria.ru/20250326/putin-2007541097.html
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владимир путин, россия
Путин сообщил, что регулярно встречается с военными
Путин сообщил о регулярных встречах с военными