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Путин рассказал о подготовке празднования 80-летия Победы в школах - РИА Новости, 26.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:11 26.03.2025 (обновлено: 18:21 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/putin-2007540149.html
Путин рассказал о подготовке празднования 80-летия Победы в школах
Путин рассказал о подготовке празднования 80-летия Победы в школах - РИА Новости, 26.03.2025
Путин рассказал о подготовке празднования 80-летия Победы в школах
Нужно уделить внимание подготовке к 80-летию Победы в российских школах и других учебных заведениях, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T18:11:00+03:00
2025-03-26T18:21:00+03:00
общество
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
россия
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Нужно уделить внимание подготовке к 80-летию Победы в российских школах и других учебных заведениях, заявил президент России Владимир Путин.В среду глава государства проводит заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых"."Конечно, подготовка к юбилею Великой Отечественной, Победы в Великой Отечественной (войне - ред.), она чрезвычайно важна, важное направление, я сам об этом сказал во вступительном слове. Важно, чтобы и в школах, вообще в учебных заведениях, этому уделили необходимое внимание", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250326/putin-2007541097.html
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общество, владимир путин, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин рассказал о подготовке празднования 80-летия Победы в школах

Путин: нужно уделить внимание подготовке празднования 80-летия Победы в школах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Нужно уделить внимание подготовке к 80-летию Победы в российских школах и других учебных заведениях, заявил президент России Владимир Путин.
В среду глава государства проводит заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".
"Конечно, подготовка к юбилею Великой Отечественной, Победы в Великой Отечественной (войне - ред.), она чрезвычайно важна, важное направление, я сам об этом сказал во вступительном слове. Важно, чтобы и в школах, вообще в учебных заведениях, этому уделили необходимое внимание", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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