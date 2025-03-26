https://ria.ru/20250326/putin-2007540149.html

Путин рассказал о подготовке празднования 80-летия Победы в школах

Путин рассказал о подготовке празднования 80-летия Победы в школах - РИА Новости, 26.03.2025

Путин рассказал о подготовке празднования 80-летия Победы в школах

Нужно уделить внимание подготовке к 80-летию Победы в российских школах и других учебных заведениях, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T18:11:00+03:00

2025-03-26T18:11:00+03:00

2025-03-26T18:21:00+03:00

общество

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

россия

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Нужно уделить внимание подготовке к 80-летию Победы в российских школах и других учебных заведениях, заявил президент России Владимир Путин.В среду глава государства проводит заседание наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых"."Конечно, подготовка к юбилею Великой Отечественной, Победы в Великой Отечественной (войне - ред.), она чрезвычайно важна, важное направление, я сам об этом сказал во вступительном слове. Важно, чтобы и в школах, вообще в учебных заведениях, этому уделили необходимое внимание", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250326/putin-2007541097.html

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общество, владимир путин, россия, социальный навигатор, сн_образование