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Путин поблагодарил российских военных за освобождение Суджи - РИА Новости, 26.03.2025
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17:55 26.03.2025 (обновлено: 18:08 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/putin-2007536520.html
Путин поблагодарил российских военных за освобождение Суджи
Путин поблагодарил российских военных за освобождение Суджи - РИА Новости, 26.03.2025
Путин поблагодарил российских военных за освобождение Суджи
Президент России Владимир Путин поблагодарил бойцов за освобождение города Суджа в Курской области от украинских националистов. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:55:00+03:00
2025-03-26T18:08:00+03:00
владимир путин
суджа
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил бойцов за освобождение города Суджа в Курской области от украинских националистов."Слова благодарности нашим бойцам, нашим настоящим мужчинам, вашим братьям, отцам... Нашим сильным, крепким, любящим свои семьи и свою страну мужчинам мы должны быть благодарны не только за освобождение Суджи, но и за защиту России и наших интересов и людей в целом", - сказал российский лидер.Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
https://ria.ru/20250313/putin-2004849066.html
суджа
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Путин поблагодарил российских бойцов за освобождение Суджи
Путин поблагодарил российских бойцов за освобождение Суджи и за защиту страны в целом
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владимир путин, суджа, курская область, вооруженные силы украины
Владимир Путин, Суджа, Курская область, Вооруженные силы Украины
Путин поблагодарил российских военных за освобождение Суджи

Путин выразил благодарность российским бойцам за освобождение Суджи от ВСУ

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил бойцов за освобождение города Суджа в Курской области от украинских националистов.
"Слова благодарности нашим бойцам, нашим настоящим мужчинам, вашим братьям, отцам... Нашим сильным, крепким, любящим свои семьи и свою страну мужчинам мы должны быть благодарны не только за освобождение Суджи, но и за защиту России и наших интересов и людей в целом", - сказал российский лидер.
Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Путин рассказал про освобождение населенных пунктов, окружающих Суджу
13 марта, 19:15
 
Владимир ПутинСуджаКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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