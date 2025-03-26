https://ria.ru/20250326/putin-2007536520.html

Путин поблагодарил российских военных за освобождение Суджи

Путин поблагодарил российских военных за освобождение Суджи - РИА Новости, 26.03.2025

Путин поблагодарил российских военных за освобождение Суджи

Президент России Владимир Путин поблагодарил бойцов за освобождение города Суджа в Курской области от украинских националистов. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T17:55:00+03:00

2025-03-26T17:55:00+03:00

2025-03-26T18:08:00+03:00

владимир путин

суджа

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил бойцов за освобождение города Суджа в Курской области от украинских националистов."Слова благодарности нашим бойцам, нашим настоящим мужчинам, вашим братьям, отцам... Нашим сильным, крепким, любящим свои семьи и свою страну мужчинам мы должны быть благодарны не только за освобождение Суджи, но и за защиту России и наших интересов и людей в целом", - сказал российский лидер.Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.

https://ria.ru/20250313/putin-2004849066.html

суджа

курская область

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Путин поблагодарил российских бойцов за освобождение Суджи Путин поблагодарил российских бойцов за освобождение Суджи и за защиту страны в целом 2025-03-26T17:55 true PT1M12S

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владимир путин, суджа, курская область, вооруженные силы украины