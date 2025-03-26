Рейтинг@Mail.ru
Путин: среди наставников "Движения первых" появляется больше ветеранов СВО - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 26.03.2025 (обновлено: 17:51 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/putin-2007530954.html
Путин: среди наставников "Движения первых" появляется больше ветеранов СВО
Путин: среди наставников "Движения первых" появляется больше ветеранов СВО - РИА Новости, 26.03.2025
Путин: среди наставников "Движения первых" появляется больше ветеранов СВО
Среди наставников "Движения первых" появляется все больше ветеранов специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:41:00+03:00
2025-03-26T17:51:00+03:00
владимир путин
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990196877_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_535cbf10ea44105d1efe026e19e64380.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Среди наставников "Движения первых" появляется все больше ветеранов специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин."Особо отмечу, что среди наставников появляется все больше участников специальной военной операции. Это очень важно, что ветераны боевых действий, люди разных национальностей, возрастов, профессий, которые вместе встали на защиту родины, стоят рядом в деле самом важном, самом основном для будущего России - в деле воспитания детей и подростков", - сказал президент на заседании наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи.
https://ria.ru/20250326/putin-2007530848.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990196877_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_bb7dbecc60e29f81c902b0604ded3225.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин: среди наставников "Движения первых" появляется больше ветеранов СВО

Путин отметил рост числа ветеранов СВО среди наставников "Движения первых"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Среди наставников "Движения первых" появляется все больше ветеранов специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин.
"Особо отмечу, что среди наставников появляется все больше участников специальной военной операции. Это очень важно, что ветераны боевых действий, люди разных национальностей, возрастов, профессий, которые вместе встали на защиту родины, стоят рядом в деле самом важном, самом основном для будущего России - в деле воспитания детей и подростков", - сказал президент на заседании наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Путин заявил о необходимости нарастить инфраструктуру "Движения первых"
Вчера, 17:41
 
Владимир ПутинОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала