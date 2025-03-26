https://ria.ru/20250326/putin-2007530954.html
Путин: среди наставников "Движения первых" появляется больше ветеранов СВО
Путин: среди наставников "Движения первых" появляется больше ветеранов СВО - РИА Новости, 26.03.2025
Путин: среди наставников "Движения первых" появляется больше ветеранов СВО
Среди наставников "Движения первых" появляется все больше ветеранов специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:41:00+03:00
2025-03-26T17:41:00+03:00
2025-03-26T17:51:00+03:00
владимир путин
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Среди наставников "Движения первых" появляется все больше ветеранов специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин."Особо отмечу, что среди наставников появляется все больше участников специальной военной операции. Это очень важно, что ветераны боевых действий, люди разных национальностей, возрастов, профессий, которые вместе встали на защиту родины, стоят рядом в деле самом важном, самом основном для будущего России - в деле воспитания детей и подростков", - сказал президент на заседании наблюдательного совета общероссийского движения детей и молодежи.
https://ria.ru/20250326/putin-2007530848.html
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин: среди наставников "Движения первых" появляется больше ветеранов СВО
Путин отметил рост числа ветеранов СВО среди наставников "Движения первых"