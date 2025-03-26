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Путин на заседании Наблюдательного совета "Движения первых"
Путин на заседании Наблюдательного совета "Движения первых" - РИА Новости, 26.03.2025
Путин на заседании Наблюдательного совета "Движения первых"
Президент России Владимир Путин проводит заседание Наблюдательного совета "Движения Первых" в Национальном центре "Россия". РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:35:00+03:00
2025-03-26T17:35:00+03:00
2025-03-26T17:35:00+03:00
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит заседание Наблюдательного совета "Движения Первых" в Национальном центре "Россия".
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Путин на заседании Наблюдательного совета "Движения первых"
Путин на заседании Наблюдательного совета "Движения первых"
2025-03-26T17:35
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РИА Новости
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5
4.7
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин на заседании Наблюдательного совета "Движения первых"
Президент России Владимир Путин проводит заседание Наблюдательного совета "Движения Первых" в Национальном центре "Россия".
2025-03-26T17:35
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PT61M07S
Путин на заседании Наблюдательного совета "Движения первых"
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Президент России Владимир Путин проводит заседание Наблюдательного совета "Движения Первых" в Национальном центре "Россия".