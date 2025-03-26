https://ria.ru/20250326/putin-2007410989.html

Песков назвал 25-летие первого избрания Путина примечательной датой

Песков назвал 25-летие первого избрания Путина примечательной датой - РИА Новости, 26.03.2025

Песков назвал 25-летие первого избрания Путина примечательной датой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал весьма примечательной датой 25-летие первого избрания главой государства Владимира Путина и заявил, что... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:50:00+03:00

2025-03-26T12:50:00+03:00

2025-03-26T12:50:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал весьма примечательной датой 25-летие первого избрания главой государства Владимира Путина и заявил, что за это время РФ проделала огромный путь. "Дата действительно весьма примечательная. Однозначно можно сказать одно: за 25 лет наша страна проделала огромный путь от состояния на краю пропасти экономической, пропасти политической, пропасти в плане территориальной целостности до повышения уровня благосостояния, до развития экономики страны, до превращения в действительно суверенное государство" - сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле относятся к дате 25-летия первого избрания Путина на пост президента.

https://ria.ru/20250319/medvedev-2005852089.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин