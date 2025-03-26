https://ria.ru/20250326/pugovkin-2007522251.html

Трагедия Михаила Пуговкина: война, три брака и дочь без наследства

Трагедия Михаила Пуговкина: война, три брака и дочь без наследства - РИА Новости, 26.03.2025

Трагедия Михаила Пуговкина: война, три брака и дочь без наследства

Легенда советского кинематографа, актер, переживший войну, бедность и три брака, после смерти не оставил родной дочери ничего из наследства. Как так получилось, РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T17:18:00+03:00

2025-03-26T17:18:00+03:00

2025-03-26T17:18:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Легенда советского кинематографа, актер, переживший войну, бедность и три брака, после смерти не оставил родной дочери ничего из наследства. Как так получилось, что любимец публики, исполнитель культовых ролей оказался замешан в скандале с дележкой имущества? Что стало причиной семейного конфликта и почему актер, переживший столько испытаний, не смог обеспечить будущее своим близким?Деревенский пацанВ маленьком селе Рамешки Костромской губернии 13 июля 1923 года родился мальчик, которому было суждено стать символом советской комедии. Михаил Пуговкин появился на свет в семье простых крестьян, где каждый день был наполнен тяжелым трудом.Детство Михаила было далеко не сахарным. Вместе с двумя братьями он с раннего возраста работал в поле. В их родном селе даже не было школы — мальчишки ездили учиться в соседнюю деревню. После третьего класса Михаил был вынужден окончательно оставить образование, чтобы помогать семье.Удивительно, но уже в детстве окружающие отмечали его артистизм. На сельских праздниках Михаил буквально "взрывал" площадку: пел, танцевал, выступал на свадьбах. Родители верили в его большое будущее, а вот деревенские сверстники только посмеивались — мол, из их глухомани пробиться в артисты невозможно.Большой город, большая мечтаСудьбоносный 1938 год — мама Михаила заболевает и решает лечиться в Москве, где живет ее сестра. Вся семья перебирается в столицу, и юный Пуговкин устраивается учеником электромонтера на Московский тормозной завод.После изнурительных рабочих смен он находит силы и время для драматического кружка в Клубе имени Каляева, которым руководил народный артист РСФСР Александр Шатов. Именно здесь его талант заметил режиссер Федор Каверин, возглавлявший Московский драматический театр.Михаил впервые оказывается на большой сцене в 16 лет. А в 1940 году получает первую роль в фильме "Дело Артамоновых", где играет купца Степашу Барского. Съемки были запланированы на роковую дату — 22 июня 1941 года.Между жизнью и смертьюС первых дней Великой Отечественной Михаил вместе с отцом и братьями уходит на фронт. Он служил разведчиком и был тяжело ранен в ногу — врачи были готовы сделать ампутацию из-за начавшейся гангрены. Но в это время в госпиталь приходит телеграмма, подписанная лично Сталиным, с требованием прекратить необоснованные ампутации бойцам. Ногу Пуговкину спасают.Еще одно страшное испытание — мать попадает в лагерь за воровство пирожков из пекарни, где она работала. Чтобы прокормить семью, она воровала по одному пирожку в день и варила из них скудный суп. Михаил пошел на отчаянный шаг, написал письмо лично Сталину — и мать вернули домой.Война стала частью величайшего испытания, легшего на плечи всей страны. По семье Пуговкиных она ударила безжалостно: из всей "мужской" половины, ушедшей на фронт, вернулся только юный актер.От эпизодов до культовых ролейПуть Михаила Пуговкина в мире кино и театра был непростым, но невероятно ярким. В 1943 году он получает место в Русском драматическом театре (ныне Театр имени Маяковского) и сразу же играет главную роль в пьесе "Москвичка".Восстановление карьеры после войны происходило через малые роли и эпизоды. С 1946 по 1950 год Пуговкин снимается в фильмах "Беспокойное хозяйство", "Первая перчатка", "Кутузов", где играет простого солдата Федора.Настоящий прорыв случается в 1955 году — роль Захара Силыча в "Солдате Иване Бровкине". А продолжение фильма "Иван Бровкин на целине" в 1959 году окончательно закрепляет за ним статус короля комедийного жанра.Звездный период 1960-х годов связан с легендарными режиссерами Леонидом Гайдаем и Александром Роу. Фильмы "Девчата", "Операция Ы", "Иван Васильевич меняет профессию" делают Пуговкина поистине народным артистом. В сказках Роу он блистательно играет царей в "Огонь, вода и... медные трубы" и "Варвара-краса, длинная коса". Последней работой стал сериал "Бриллианты для Джульетты" в 2004 году.Три женыПервый брак — с Надеждой Надеждиной, однокурсницей по Школе-студии МХАТ. В 1947 году рождается дочь Елена.Брак распадается через 12 лет из-за алкоголизма Пуговкина и его кочевого образа жизни. Надежда увозит дочь в Смоленск, где Елена практически не общается с отцом. Только к ее 15-летию они начинают восстанавливать отношения.Второй брак — с Александрой Лукьянченко, эстрадной певицей. История их знакомства — почти кино: пьяный Пуговкин "покорил" ее в поезде. Она бросает карьеру ради мужа.Александра становится настоящим спасением для Пуговкина. Она помогает ему победить алкоголизм, поддерживает карьеру. Пуговкин даже считает родными ее дочерей от первого брака — Юлию и Наталью. После смерти Александры в 1991 году 68-летний Михаил тяжело переживает утрату и переезжает в Ялту, чтобы залечить сердечную рану.Третья жена — Ирина Лаврова, администратор "Союзконцерта", младше актера на 20 лет. Они познакомились в Ялте, где актер создавал музей. Несмотря на критику и сплетни об большой разнице в возрасте, Пуговкин парировал: "У нее уже четверо внуков". Лаврова ухаживала за ним до последних дней. 25 июля 2008 года в возрасте 85 лет Михаил Иванович уходит из жизни от осложнений сахарного диабета.Звезда без гроша в карманеПосле смерти Михаила Пуговкина в 2008 году его семья оказалась втянута в болезненный конфликт. Главными действующими лицами стали его единственная родная дочь Елена и третья жена Ирина Лаврова.Елена никогда не ладила с Лавровой, считая ее попытки контролировать отца излишними. По ее словам, Ирина ограничивала их общение, беря на себя роль "хранительницы" времени и сил Пуговкина. Дочь также утверждала, что Лаврова полностью контролировала финансы актера, оставляя Елену практически без поддержки.После смерти актера выяснилось, что он не оставил завещания, а все активы — квартиру, награды — Лаврова переписала на себя еще при его жизни. Елена и ее сын остались без наследства, тогда как все имущество перешло к третьей жене и ее родственникам.Конфликт обострился, когда Елена обвинила Лаврову в том, что она спровоцировала возвращение Пуговкина к алкоголю, несмотря на усилия второй жены Александры, которая помогла ему побороть зависимость. Также вызвало возмущение то, что вдова продала боевые ордена и медали актера, якобы для сбора денег на памятник, но позже отрицала это в интервью. В 2020 году военный билет и другие награды появились на аукционе, что шокировало поклонников.Обвинения звучали с обеих сторон: Елена утверждала, что Лаврова травила ее перед отцом, называя корыстной и неблагодарной, а Ирина Константиновна обвиняла дочь в попытках "вытребовать долю" у умирающего актера. Несмотря на напряженность, Елена не подавала в суд, но обращалась к нотариусу. Нотариус подтвердил: "У вашего отца ничего нет". Авторские права на фильмы с его участием также остались у Лавровой.Как заметила Елена: "Ирина Константиновна до сих пор не может успокоиться, хотя все досталось ей. Смешно! Она еще при его жизни переписала все на себя".

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ялта, москва, рсфср, михаил пуговкин, леонид гайдай, театр имени маяковского