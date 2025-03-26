Трагедия Михаила Пуговкина: война, три брака и дочь без наследства
© МосфильмМихаил Пуговкин в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"
© Мосфильм
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Легенда советского кинематографа, актер, переживший войну, бедность и три брака, после смерти не оставил родной дочери ничего из наследства. Как так получилось, что любимец публики, исполнитель культовых ролей оказался замешан в скандале с дележкой имущества? Что стало причиной семейного конфликта и почему актер, переживший столько испытаний, не смог обеспечить будущее своим близким?
Деревенский пацан
В маленьком селе Рамешки Костромской губернии 13 июля 1923 года родился мальчик, которому было суждено стать символом советской комедии. Михаил Пуговкин появился на свет в семье простых крестьян, где каждый день был наполнен тяжелым трудом.
Детство Михаила было далеко не сахарным. Вместе с двумя братьями он с раннего возраста работал в поле. В их родном селе даже не было школы — мальчишки ездили учиться в соседнюю деревню. После третьего класса Михаил был вынужден окончательно оставить образование, чтобы помогать семье.
Актер Михаил Пуговкин
Удивительно, но уже в детстве окружающие отмечали его артистизм. На сельских праздниках Михаил буквально "взрывал" площадку: пел, танцевал, выступал на свадьбах. Родители верили в его большое будущее, а вот деревенские сверстники только посмеивались — мол, из их глухомани пробиться в артисты невозможно.
Большой город, большая мечта
Судьбоносный 1938 год — мама Михаила заболевает и решает лечиться в Москве, где живет ее сестра. Вся семья перебирается в столицу, и юный Пуговкин устраивается учеником электромонтера на Московский тормозной завод.
После изнурительных рабочих смен он находит силы и время для драматического кружка в Клубе имени Каляева, которым руководил народный артист РСФСР Александр Шатов. Именно здесь его талант заметил режиссер Федор Каверин, возглавлявший Московский драматический театр.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Московского драматического театра имени А.С. Пушкина
Здание Московского драматического театра имени А.С. Пушкина
Михаил впервые оказывается на большой сцене в 16 лет. А в 1940 году получает первую роль в фильме "Дело Артамоновых", где играет купца Степашу Барского. Съемки были запланированы на роковую дату — 22 июня 1941 года.
Между жизнью и смертью
С первых дней Великой Отечественной Михаил вместе с отцом и братьями уходит на фронт. Он служил разведчиком и был тяжело ранен в ногу — врачи были готовы сделать ампутацию из-за начавшейся гангрены. Но в это время в госпиталь приходит телеграмма, подписанная лично Сталиным, с требованием прекратить необоснованные ампутации бойцам. Ногу Пуговкину спасают.
© РИА Новости / Сергей Косырев | Перейти в медиабанкенигсбергская наступательная операция. 3-й Белорусский фронт. Штурм Кенигсберга
енигсбергская наступательная операция. 3-й Белорусский фронт. Штурм Кенигсберга
Еще одно страшное испытание — мать попадает в лагерь за воровство пирожков из пекарни, где она работала. Чтобы прокормить семью, она воровала по одному пирожку в день и варила из них скудный суп. Михаил пошел на отчаянный шаг, написал письмо лично Сталину — и мать вернули домой.
Война стала частью величайшего испытания, легшего на плечи всей страны. По семье Пуговкиных она ударила безжалостно: из всей "мужской" половины, ушедшей на фронт, вернулся только юный актер.
© РИА Новости / Папикьян | Перейти в медиабанкМихаил Пуговкин на съемках фильма "Свадьба в Малиновке"
Михаил Пуговкин на съемках фильма "Свадьба в Малиновке"
От эпизодов до культовых ролей
Путь Михаила Пуговкина в мире кино и театра был непростым, но невероятно ярким. В 1943 году он получает место в Русском драматическом театре (ныне Театр имени Маяковского) и сразу же играет главную роль в пьесе "Москвичка".
Восстановление карьеры после войны происходило через малые роли и эпизоды. С 1946 по 1950 год Пуговкин снимается в фильмах "Беспокойное хозяйство", "Первая перчатка", "Кутузов", где играет простого солдата Федора.
Михаил Пуговкин в фильме "Двенадцать стульев"
Настоящий прорыв случается в 1955 году — роль Захара Силыча в "Солдате Иване Бровкине". А продолжение фильма "Иван Бровкин на целине" в 1959 году окончательно закрепляет за ним статус короля комедийного жанра.
Звездный период 1960-х годов связан с легендарными режиссерами Леонидом Гайдаем и Александром Роу. Фильмы "Девчата", "Операция Ы", "Иван Васильевич меняет профессию" делают Пуговкина поистине народным артистом. В сказках Роу он блистательно играет царей в "Огонь, вода и... медные трубы" и "Варвара-краса, длинная коса". Последней работой стал сериал "Бриллианты для Джульетты" в 2004 году.
© РИА Новости / Мосфильм | Перейти в медиабанкМихаил Пуговкин и Наталья Селезнева на съемках фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Михаил Пуговкин и Наталья Селезнева на съемках фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Три жены
Первый брак — с Надеждой Надеждиной, однокурсницей по Школе-студии МХАТ. В 1947 году рождается дочь Елена.
Брак распадается через 12 лет из-за алкоголизма Пуговкина и его кочевого образа жизни. Надежда увозит дочь в Смоленск, где Елена практически не общается с отцом. Только к ее 15-летию они начинают восстанавливать отношения.
Михаил Пуговкин и Лилия Алешникова
Второй брак — с Александрой Лукьянченко, эстрадной певицей. История их знакомства — почти кино: пьяный Пуговкин "покорил" ее в поезде. Она бросает карьеру ради мужа.
Александра становится настоящим спасением для Пуговкина. Она помогает ему победить алкоголизм, поддерживает карьеру. Пуговкин даже считает родными ее дочерей от первого брака — Юлию и Наталью. После смерти Александры в 1991 году 68-летний Михаил тяжело переживает утрату и переезжает в Ялту, чтобы залечить сердечную рану.
Пуговкин в сцене из фильма "Его звали Роберт"
Третья жена — Ирина Лаврова, администратор "Союзконцерта", младше актера на 20 лет. Они познакомились в Ялте, где актер создавал музей. Несмотря на критику и сплетни об большой разнице в возрасте, Пуговкин парировал: "У нее уже четверо внуков". Лаврова ухаживала за ним до последних дней. 25 июля 2008 года в возрасте 85 лет Михаил Иванович уходит из жизни от осложнений сахарного диабета.
Звезда без гроша в кармане
После смерти Михаила Пуговкина в 2008 году его семья оказалась втянута в болезненный конфликт. Главными действующими лицами стали его единственная родная дочь Елена и третья жена Ирина Лаврова.
Елена никогда не ладила с Лавровой, считая ее попытки контролировать отца излишними. По ее словам, Ирина ограничивала их общение, беря на себя роль "хранительницы" времени и сил Пуговкина. Дочь также утверждала, что Лаврова полностью контролировала финансы актера, оставляя Елену практически без поддержки.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкНародный артист СССР Михаил Пуговкин и его супругаНародный артист СССР Михаил Пуговкин (справа) и его супруга Ирина Лаврова
Народный артист СССР Михаил Пуговкин и его супругаНародный артист СССР Михаил Пуговкин (справа) и его супруга Ирина Лаврова
После смерти актера выяснилось, что он не оставил завещания, а все активы — квартиру, награды — Лаврова переписала на себя еще при его жизни. Елена и ее сын остались без наследства, тогда как все имущество перешло к третьей жене и ее родственникам.
Конфликт обострился, когда Елена обвинила Лаврову в том, что она спровоцировала возвращение Пуговкина к алкоголю, несмотря на усилия второй жены Александры, которая помогла ему побороть зависимость. Также вызвало возмущение то, что вдова продала боевые ордена и медали актера, якобы для сбора денег на памятник, но позже отрицала это в интервью. В 2020 году военный билет и другие награды появились на аукционе, что шокировало поклонников.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкУстановка памятника Народному артисту СССР Михаилу Пуговкину на набережной Ялты
Установка памятника Народному артисту СССР Михаилу Пуговкину на набережной Ялты
Обвинения звучали с обеих сторон: Елена утверждала, что Лаврова травила ее перед отцом, называя корыстной и неблагодарной, а Ирина Константиновна обвиняла дочь в попытках "вытребовать долю" у умирающего актера. Несмотря на напряженность, Елена не подавала в суд, но обращалась к нотариусу. Нотариус подтвердил: "У вашего отца ничего нет". Авторские права на фильмы с его участием также остались у Лавровой.
Как заметила Елена: "Ирина Константиновна до сих пор не может успокоиться, хотя все досталось ей. Смешно! Она еще при его жизни переписала все на себя".