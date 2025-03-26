https://ria.ru/20250326/promyvka-2007369718.html
На Манежной площади начали промывку фонтанного комплекса
На Манежной площади начали промывку фонтанного комплекса - РИА Новости, 26.03.2025
На Манежной площади начали промывку фонтанного комплекса
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке и расконсервации фонтанного комплекса на Манежной площади в центре столицы, сообщил заммэра... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T11:06:00+03:00
2025-03-26T11:06:00+03:00
2025-03-26T11:06:00+03:00
городское хозяйство москвы
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петр бирюков
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке и расконсервации фонтанного комплекса на Манежной площади в центре столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В преддверии открытия сезона фонтанов, который традиционно начнется в апреле, проводим масштабные работы по расконсервации и промывке фонтанного комплекса на Манежной площади. Это сооружение состоит из 12 фонтанов и водных устройств, среди которых расположены архитектурные элементы", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что работы проведет бригада из четырех человек, будет задействована поливомоечная техника. "Специальным моющим средством очистим гранитные поверхности, цветную мозаику и бронзовые фигуры персонажей известных русских сказок. Отдельно тщательно промоем скульптуры коней главного фонтана "Гейзер" и фонтан "Часы мира". Декоративные детали очистим вручную мягкими кистями с применением раствора лимонной кислоты, затем промоем водой под давлением", - добавил Бирюков. Он подчеркнул, что перед запуском фонтанного комплекса будут тщательно проверены все конструкции в подземных коллекторах, гидравлика, насосное оборудование и струеобразующие элементы.
https://ria.ru/20250325/biryukov-2007215079.html
https://ria.ru/20250325/moskva-2007074930.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
На Манежной площади начали промывку фонтанного комплекса
Заммэра Бирюков: на Манежной площади начали промывку фонтанного комплекса
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке и расконсервации фонтанного комплекса на Манежной площади в центре столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В преддверии открытия сезона фонтанов, который традиционно начнется в апреле, проводим масштабные работы по расконсервации и промывке фонтанного комплекса на Манежной площади. Это сооружение состоит из 12 фонтанов и водных устройств, среди которых расположены архитектурные элементы", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что работы проведет бригада из четырех человек, будет задействована поливомоечная техника.
"Специальным моющим средством очистим гранитные поверхности, цветную мозаику и бронзовые фигуры персонажей известных русских сказок. Отдельно тщательно промоем скульптуры коней главного фонтана "Гейзер" и фонтан "Часы мира". Декоративные детали очистим вручную мягкими кистями с применением раствора лимонной кислоты, затем промоем водой под давлением", - добавил Бирюков.
Он подчеркнул, что перед запуском фонтанного комплекса будут тщательно проверены все конструкции в подземных коллекторах, гидравлика, насосное оборудование и струеобразующие элементы.