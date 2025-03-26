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Прокуратура оспорила оправдательный приговор треш-стримеру из Ярославля - РИА Новости, 26.03.2025
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17:50 26.03.2025 (обновлено: 17:57 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/prokuratura-2007533515.html
Прокуратура оспорила оправдательный приговор треш-стримеру из Ярославля
Прокуратура оспорила оправдательный приговор треш-стримеру из Ярославля - РИА Новости, 26.03.2025
Прокуратура оспорила оправдательный приговор треш-стримеру из Ярославля
Прокуратура оспорила приговор треш-стримеру из Ярославля Аслану Дурдиеву, признанного невиновным по эпизоду об угрозах в адрес главы Лиги безопасного интернета... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T17:50:00+03:00
2025-03-26T17:57:00+03:00
происшествия
ярославль
россия
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
ярославский областной суд
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Прокуратура оспорила приговор треш-стримеру из Ярославля Аслану Дурдиеву, признанного невиновным по эпизоду об угрозах в адрес главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, сообщила РИА Новости представитель Ярославского областного суда. "В Кировский районный суд города Ярославля поступило апелляционное представление прокурора на приговор в отношении Аслана Дурдиева", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что дата рассмотрения представления Ярославским областным судом пока неизвестна. Дурдиев обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ) и угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ). По версии обвинения, подсудимый 22 июня 2021 года в Ярославле в ходе внезапно возникшего конфликта избил 28-летнего местного жителя, обезобразив тому лицо, а в ночь на 13 февраля 2024 года пьяным дома в ходе онлайн-трансляции высказал в адрес главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной "угрозу убийством путем физической расправы, при этом использовал ненормативную лексику и множественные оскорбления". Кировский районный суд Ярославля признал треш-стримера невиновным по статье об угрозах убийством в адрес Мизулиной и назначил ему 5 месяцев исправительных работ за избиение человека, придя к решению, что здоровью оппонента Дурдиева был нанесен легкий вред, а не тяжкий. Гособвинение просило признать Дурдиева виновным по обоим эпизодам и назначить наказание в виде 4,5 года лишения свободы.
https://ria.ru/20250219/mizulina-2000299978.html
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происшествия, ярославль, россия, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, ярославский областной суд
Происшествия, Ярославль, Россия, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Ярославский областной суд
Прокуратура оспорила оправдательный приговор треш-стримеру из Ярославля

Прокуратура оспорила приговор треш-стримеру Дурдиеву, признанному невиновным

Аслан Дурдиев
Аслан Дурдиев - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Аслан Дурдиев. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Прокуратура оспорила приговор треш-стримеру из Ярославля Аслану Дурдиеву, признанного невиновным по эпизоду об угрозах в адрес главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, сообщила РИА Новости представитель Ярославского областного суда.
"В Кировский районный суд города Ярославля поступило апелляционное представление прокурора на приговор в отношении Аслана Дурдиева", - сказала собеседница агентства.
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Она отметила, что дата рассмотрения представления Ярославским областным судом пока неизвестна.
Дурдиев обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК РФ) и угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ). По версии обвинения, подсудимый 22 июня 2021 года в Ярославле в ходе внезапно возникшего конфликта избил 28-летнего местного жителя, обезобразив тому лицо, а в ночь на 13 февраля 2024 года пьяным дома в ходе онлайн-трансляции высказал в адрес главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной "угрозу убийством путем физической расправы, при этом использовал ненормативную лексику и множественные оскорбления".
Кировский районный суд Ярославля признал треш-стримера невиновным по статье об угрозах убийством в адрес Мизулиной и назначил ему 5 месяцев исправительных работ за избиение человека, придя к решению, что здоровью оппонента Дурдиева был нанесен легкий вред, а не тяжкий.
Гособвинение просило признать Дурдиева виновным по обоим эпизодам и назначить наказание в виде 4,5 года лишения свободы.
 
ПроисшествияЯрославльРоссияЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаЯрославский областной суд
 
 
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