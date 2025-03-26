https://ria.ru/20250326/prokuratura-2007500409.html

Прокуратура предупредила о мошеннической схеме с якобы похищением детей

Прокуратура предупредила о мошеннической схеме с якобы похищением детей - РИА Новости, 26.03.2025

Прокуратура предупредила о мошеннической схеме с якобы похищением детей

С матери якобы похищенной в Новой Москве девочки мошенники требовали выкуп в 200 тысяч долларов, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:44:00+03:00

2025-03-26T16:44:00+03:00

2025-03-26T17:20:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. С матери якобы похищенной в Новой Москве девочки мошенники требовали выкуп в 200 тысяч долларов, сообщает столичная прокуратура.В телеграм-канале ведомства, предупреждая о схеме аферистов с якобы похищением детей, прокуратура привела подробности вчерашнего инцидента с 15-летней школьницей, с заявлением об исчезновении которой обратилась мать. Девочка 24 марта ушла из дома, расположенного на улице Черемушки, нашли ее на следующий день в доме на Профсоюзной, куда она попала после общения с телефонными мошенниками.Как рассказала ее мама, 20 марта дочь сообщила, что мошенники, представляясь сотрудниками службы доставки, под предлогом получения посылки выведали у нее код доступа к "Госуслугам". Мать поговорила с ребенком, доступ восстановили. Но 24 марта женщина ушла на работу и днем не смогла дозвониться до дочери, обнаружив вечером ее отсутствие дома. Она нашла выключенный мобильный телефон и заметила, что пропали драгоценности и часы."Позднее неизвестные начали требовать выкуп за девочку в размере 100 тысяч долларов, а затем удвоили сумму, мотивируя активным распространением информации о похищении и розыске ребенка", - отметила прокуратура.По предварительным данным, девочка по указанию мошенников выключила мобильный телефон, передала неизвестной ей девушке ценные вещи и по ее указанию находилась в квартире на Профсоюзной улице, где и была обнаружена.Расследование уголовного дела и установление подозреваемых - на контроле в прокуратуре.

https://ria.ru/20250319/achinsk-2005937364.html

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происшествия, москва, новая москва