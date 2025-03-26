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Кировских педагогов премируют за поступивших в местные вузы выпускников - РИА Новости, 26.03.2025
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
16:39 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/premii-2007493216.html
Кировских педагогов премируют за поступивших в местные вузы выпускников
Кировских педагогов премируют за поступивших в местные вузы выпускников - РИА Новости, 26.03.2025
Кировских педагогов премируют за поступивших в местные вузы выпускников
Педагогов в Кировской области будут премировать за поступивших в местные высшие и средние специальные учебные заведения выпускников, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:39:00+03:00
2025-03-26T16:39:00+03:00
кировская область
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Педагогов в Кировской области будут премировать за поступивших в местные высшие и средние специальные учебные заведения выпускников, сообщает пресс-служба правительства региона. Учреждение ежегодных премий для работников общеобразовательных организаций, выпускники которых продолжили обучение или осуществляют трудовую деятельность на территории Кировской области, стало одним из мероприятий профориентационного комплекса мер в регионе. "За каждого выпускника, поступившего в вуз или организацию среднего профессионального образования, расположенные на территории Кировской области, — 5 тысяч рублей, а если выпускник поступил на приоритетные для экономики Кировской области специальности — 10 тысяч рублей. За каждого выпускника, принятого на работу в организации и на предприятия, расположенные на территории Кировской области после завершения обучения в ведущих российских образовательных организациях высшего образования, — 15 тысяч рублей", — рассказала на заседании областного правительства министр образования региона Ольга Рысева. Премии будут предоставляться за каждого выпускника школы единожды - в год окончания им школы и поступления в вуз или организацию среднего профессионального образования, расположенные на территории Кировской области, начиная с 2025 года. За выпускников, окончивших ведущие российские вузы и устроившихся на кировские предприятия, — единожды, начиная с 2029 года. Сумма премии каждому педагогу будет рассчитываться школой самостоятельно, исходя из его личного вклада в выбор выпускника в соответствии с критериями, установленными министерством образования Кировской области с учетом показателей профориентационной деятельности. Соискателям премии (школам) необходимо будет до 30 сентября предоставить в региональное министерство образования соответствующий пакет документов.
https://ria.ru/20250220/dispanserizatsiya-2000515306.html
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60
кировская область
Кировская область, Кировская область
Кировских педагогов премируют за поступивших в местные вузы выпускников

Кировские педагоги получат премии за поступивших в местные вузы выпускников

© Depositphotos.com / HASLOOУчитель с указкой
Учитель с указкой - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Depositphotos.com / HASLOO
Учитель с указкой. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Педагогов в Кировской области будут премировать за поступивших в местные высшие и средние специальные учебные заведения выпускников, сообщает пресс-служба правительства региона.
Учреждение ежегодных премий для работников общеобразовательных организаций, выпускники которых продолжили обучение или осуществляют трудовую деятельность на территории Кировской области, стало одним из мероприятий профориентационного комплекса мер в регионе.
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"За каждого выпускника, поступившего в вуз или организацию среднего профессионального образования, расположенные на территории Кировской области, — 5 тысяч рублей, а если выпускник поступил на приоритетные для экономики Кировской области специальности — 10 тысяч рублей. За каждого выпускника, принятого на работу в организации и на предприятия, расположенные на территории Кировской области после завершения обучения в ведущих российских образовательных организациях высшего образования, — 15 тысяч рублей", — рассказала на заседании областного правительства министр образования региона Ольга Рысева.
Премии будут предоставляться за каждого выпускника школы единожды - в год окончания им школы и поступления в вуз или организацию среднего профессионального образования, расположенные на территории Кировской области, начиная с 2025 года. За выпускников, окончивших ведущие российские вузы и устроившихся на кировские предприятия, — единожды, начиная с 2029 года.
Сумма премии каждому педагогу будет рассчитываться школой самостоятельно, исходя из его личного вклада в выбор выпускника в соответствии с критериями, установленными министерством образования Кировской области с учетом показателей профориентационной деятельности.
Соискателям премии (школам) необходимо будет до 30 сентября предоставить в региональное министерство образования соответствующий пакет документов.
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