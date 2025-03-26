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Мишустин назвал ключевые задачи правительства - РИА Новости, 26.03.2025
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12:21 26.03.2025 (обновлено: 14:02 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/pravitelstvo-2007442541.html
Мишустин назвал ключевые задачи правительства
Мишустин назвал ключевые задачи правительства - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин назвал ключевые задачи правительства
Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал ключевые задачи, стоящие перед кабмином, среди которых народосбережение и повышение благосостояния и качества... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:21:00+03:00
2025-03-26T14:02:00+03:00
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал ключевые задачи, стоящие перед кабмином, среди которых народосбережение и повышение благосостояния и качества жизни людей. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Теперь о том, как было организовано выполнение ключевых задач, которые были поставлены главой государства. Я их напомню - это народосбережение, повышение благосостояния и качества жизни людей, строительство необходимой инфраструктуры, формирование экономики предложения, достижение технологического суверенитета и, конечно, создание условий для сбалансированного развития российских регионов", - сказал глава кабмина.
https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html
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россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика
Мишустин назвал ключевые задачи правительства

Мишустин в ходе отчета в ГД назвал стоящие перед правительством ключевые задачи

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Дом Правительства РФ
Вид на Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал ключевые задачи, стоящие перед кабмином, среди которых народосбережение и повышение благосостояния и качества жизни людей.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Теперь о том, как было организовано выполнение ключевых задач, которые были поставлены главой государства. Я их напомню - это народосбережение, повышение благосостояния и качества жизни людей, строительство необходимой инфраструктуры, формирование экономики предложения, достижение технологического суверенитета и, конечно, создание условий для сбалансированного развития российских регионов", - сказал глава кабмина.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Ежегодные отчеты правительства РФ перед Государственной Думой
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РоссияМихаил МишустинГосдума РФЭкономика
 
 
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