https://ria.ru/20250326/pravitelstvo-2007442541.html

Мишустин назвал ключевые задачи правительства

Мишустин назвал ключевые задачи правительства - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин назвал ключевые задачи правительства

Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал ключевые задачи, стоящие перед кабмином, среди которых народосбережение и повышение благосостояния и качества... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:21:00+03:00

2025-03-26T12:21:00+03:00

2025-03-26T14:02:00+03:00

россия

михаил мишустин

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал ключевые задачи, стоящие перед кабмином, среди которых народосбережение и повышение благосостояния и качества жизни людей. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Теперь о том, как было организовано выполнение ключевых задач, которые были поставлены главой государства. Я их напомню - это народосбережение, повышение благосостояния и качества жизни людей, строительство необходимой инфраструктуры, формирование экономики предложения, достижение технологического суверенитета и, конечно, создание условий для сбалансированного развития российских регионов", - сказал глава кабмина.

https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика