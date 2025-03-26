https://ria.ru/20250326/pravitelstvo-2007442541.html
Мишустин назвал ключевые задачи правительства
Мишустин назвал ключевые задачи правительства - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин назвал ключевые задачи правительства
Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал ключевые задачи, стоящие перед кабмином, среди которых народосбережение и повышение благосостояния и качества... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:21:00+03:00
2025-03-26T12:21:00+03:00
2025-03-26T14:02:00+03:00
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал ключевые задачи, стоящие перед кабмином, среди которых народосбережение и повышение благосостояния и качества жизни людей. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Теперь о том, как было организовано выполнение ключевых задач, которые были поставлены главой государства. Я их напомню - это народосбережение, повышение благосостояния и качества жизни людей, строительство необходимой инфраструктуры, формирование экономики предложения, достижение технологического суверенитета и, конечно, создание условий для сбалансированного развития российских регионов", - сказал глава кабмина.
https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика
Мишустин назвал ключевые задачи правительства
Мишустин в ходе отчета в ГД назвал стоящие перед правительством ключевые задачи
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал ключевые задачи, стоящие перед кабмином, среди которых народосбережение и повышение благосостояния и качества жизни людей.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Теперь о том, как было организовано выполнение ключевых задач, которые были поставлены главой государства. Я их напомню - это народосбережение, повышение благосостояния и качества жизни людей, строительство необходимой инфраструктуры, формирование экономики предложения, достижение технологического суверенитета и, конечно, создание условий для сбалансированного развития российских регионов", - сказал глава кабмина.