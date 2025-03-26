https://ria.ru/20250326/pravitelstvo-2007404457.html

Мишустин отметил совместную работу правительства и депутатов

Мишустин отметил совместную работу правительства и депутатов - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин отметил совместную работу правительства и депутатов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил совместную работу кабмина России и депутатов по преодолению серьезных вызовов в условиях внешнего давления. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:38:00+03:00

2025-03-26T12:38:00+03:00

2025-03-26T12:38:00+03:00

политика

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил совместную работу кабмина России и депутатов по преодолению серьезных вызовов в условиях внешнего давления. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "В условиях нарастающего внешнего давления мы вместе с вами, уважаемые депутаты, под руководством президента принимали все меры, чтобы преодолеть крайне серьезные вызовы, помочь гражданам, регионам, бизнесу обеспечить динамичное развитие России", - сказал глава кабмина. Кроме того, Мишустин поблагодарил коллег, депутатов и сенаторов, за поддержку правительственных инициатив. "Совместная слаженная работа позволила решить целый ряд системных задач, которые были поставлены главой государства", - добавил он.

https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, михаил мишустин, госдума рф