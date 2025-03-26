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Мишустин отметил совместную работу правительства и депутатов - РИА Новости, 26.03.2025
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12:38 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/pravitelstvo-2007404457.html
Мишустин отметил совместную работу правительства и депутатов
Мишустин отметил совместную работу правительства и депутатов - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин отметил совместную работу правительства и депутатов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил совместную работу кабмина России и депутатов по преодолению серьезных вызовов в условиях внешнего давления. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:38:00+03:00
2025-03-26T12:38:00+03:00
политика
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил совместную работу кабмина России и депутатов по преодолению серьезных вызовов в условиях внешнего давления. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "В условиях нарастающего внешнего давления мы вместе с вами, уважаемые депутаты, под руководством президента принимали все меры, чтобы преодолеть крайне серьезные вызовы, помочь гражданам, регионам, бизнесу обеспечить динамичное развитие России", - сказал глава кабмина. Кроме того, Мишустин поблагодарил коллег, депутатов и сенаторов, за поддержку правительственных инициатив. "Совместная слаженная работа позволила решить целый ряд системных задач, которые были поставлены главой государства", - добавил он.
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политика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин отметил совместную работу правительства и депутатов

Мишустин отметил совместную работу кабмина и депутатов по преодолению вызовов

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил совместную работу кабмина России и депутатов по преодолению серьезных вызовов в условиях внешнего давления.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"В условиях нарастающего внешнего давления мы вместе с вами, уважаемые депутаты, под руководством президента принимали все меры, чтобы преодолеть крайне серьезные вызовы, помочь гражданам, регионам, бизнесу обеспечить динамичное развитие России", - сказал глава кабмина.
Кроме того, Мишустин поблагодарил коллег, депутатов и сенаторов, за поддержку правительственных инициатив. "Совместная слаженная работа позволила решить целый ряд системных задач, которые были поставлены главой государства", - добавил он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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