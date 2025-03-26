https://ria.ru/20250326/pravitelstvo-2007404457.html
Мишустин отметил совместную работу правительства и депутатов
Мишустин отметил совместную работу правительства и депутатов - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин отметил совместную работу правительства и депутатов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил совместную работу кабмина России и депутатов по преодолению серьезных вызовов в условиях внешнего давления. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:38:00+03:00
2025-03-26T12:38:00+03:00
2025-03-26T12:38:00+03:00
политика
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил совместную работу кабмина России и депутатов по преодолению серьезных вызовов в условиях внешнего давления. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "В условиях нарастающего внешнего давления мы вместе с вами, уважаемые депутаты, под руководством президента принимали все меры, чтобы преодолеть крайне серьезные вызовы, помочь гражданам, регионам, бизнесу обеспечить динамичное развитие России", - сказал глава кабмина. Кроме того, Мишустин поблагодарил коллег, депутатов и сенаторов, за поддержку правительственных инициатив. "Совместная слаженная работа позволила решить целый ряд системных задач, которые были поставлены главой государства", - добавил он.
https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин отметил совместную работу правительства и депутатов
Мишустин отметил совместную работу кабмина и депутатов по преодолению вызовов
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил совместную работу кабмина России и депутатов по преодолению серьезных вызовов в условиях внешнего давления.
Мишустин
в среду выступает в Госдуме
с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"В условиях нарастающего внешнего давления мы вместе с вами, уважаемые депутаты, под руководством президента принимали все меры, чтобы преодолеть крайне серьезные вызовы, помочь гражданам, регионам, бизнесу обеспечить динамичное развитие России", - сказал глава кабмина.
Кроме того, Мишустин поблагодарил коллег, депутатов и сенаторов, за поддержку правительственных инициатив. "Совместная слаженная работа позволила решить целый ряд системных задач, которые были поставлены главой государства", - добавил он.