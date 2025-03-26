https://ria.ru/20250326/pozhary-2007490408.html

Пожароопасный сезон объявили в Липецкой области

Пожароопасный сезон объявили в Липецкой области - РИА Новости, 26.03.2025

Пожароопасный сезон объявили в Липецкой области

Пожароопасный сезон объявили в Липецкой области со среды, он продлится до затяжных осенних дождей или образования снежного покрова, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:34:00+03:00

2025-03-26T16:34:00+03:00

2025-03-26T16:34:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 26 мар – РИА Новости. Пожароопасный сезон объявили в Липецкой области со среды, он продлится до затяжных осенних дождей или образования снежного покрова, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, постановлением правительства Липецкой области №152 определен перечень наиболее подверженных пожарам населенных пунктов и иных территорий. Таких мест в регионе более 450. Губернатор отметил, что власти обратились к жителям с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности и не разжигать костры, а в случае обнаружения возгорания немедленно сообщить по номеру "112". "Предотвратить основные риски может соблюдение простых правил пожарной безопасности. Каждый из нас несет ответственность за то, что происходит в нашем регионе", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250325/lipetsk-2007241566.html

липецкая область

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игорь артамонов, липецкая область