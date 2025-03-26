Рейтинг@Mail.ru
Пожароопасный сезон объявили в Липецкой области - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
16:34 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/pozhary-2007490408.html
Пожароопасный сезон объявили в Липецкой области
Пожароопасный сезон объявили в Липецкой области - РИА Новости, 26.03.2025
Пожароопасный сезон объявили в Липецкой области
Пожароопасный сезон объявили в Липецкой области со среды, он продлится до затяжных осенних дождей или образования снежного покрова, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:34:00+03:00
2025-03-26T16:34:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936670754_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b72cd1708b900bd8c5bce79b71f21504.jpg
ЛИПЕЦК, 26 мар – РИА Новости. Пожароопасный сезон объявили в Липецкой области со среды, он продлится до затяжных осенних дождей или образования снежного покрова, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, постановлением правительства Липецкой области №152 определен перечень наиболее подверженных пожарам населенных пунктов и иных территорий. Таких мест в регионе более 450. Губернатор отметил, что власти обратились к жителям с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности и не разжигать костры, а в случае обнаружения возгорания немедленно сообщить по номеру "112". "Предотвратить основные риски может соблюдение простых правил пожарной безопасности. Каждый из нас несет ответственность за то, что происходит в нашем регионе", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250325/lipetsk-2007241566.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936670754_118:0:1541:1067_1920x0_80_0_0_9b1de4d7235e02f83c98b4200c2ae5fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область
Пожароопасный сезон объявили в Липецкой области

На территории Липецкой области со среды объявили пожароопасный сезон

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛИПЕЦК, 26 мар – РИА Новости. Пожароопасный сезон объявили в Липецкой области со среды, он продлится до затяжных осенних дождей или образования снежного покрова, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, постановлением правительства Липецкой области №152 определен перечень наиболее подверженных пожарам населенных пунктов и иных территорий. Таких мест в регионе более 450.
Губернатор отметил, что власти обратились к жителям с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности и не разжигать костры, а в случае обнаружения возгорания немедленно сообщить по номеру "112".
"Предотвратить основные риски может соблюдение простых правил пожарной безопасности. Каждый из нас несет ответственность за то, что происходит в нашем регионе", – сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
День открытых дверей пройдет для липецких абитуриентов 12 апреля
25 марта, 16:59
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала