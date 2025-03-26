Посольство в Тунисе не знает о проблемах с посещением задержанных россиян
У посольства РФ в Тунисе нет данных о проблемах с посещением задержанных россиян
© Фото : посольство Российской Федерации в Тунисской РеспубликеЗдание посольства Российской Федерации в Тунисской Республике
© Фото : посольство Российской Федерации в Тунисской Республике
Здание посольства Российской Федерации в Тунисской Республике. Архивное фото
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КАИР, 26 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Тунисе заявило РИА Новости, что не имеет информации о проблемах с получением родственниками 11 задержанных россиян разрешения на свидание.
Ранее родственник одного из 11 россиян, задержанных в Тунисе в ноябре 2024 года, сообщил РИА Новости, что доступ к ним значительно осложнился, а информации об их состоянии практически нет.
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Дипмиссия подчеркнула, что в соответствии с законодательством Туниса "члены семей могут посещать задержанных не более одного раза в неделю, а также по случаю религиозных праздников".
"Совершение телефонных звонков подследственными не предусмотрено действующими в пенитенциарных заведениях правилами. При этом в посольстве отсутствует информация о проблемах с получением родственниками задержанных соотечественников разрешения на свидание", - сообщило посольство.
В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны. Трое из них содержатся в тюрьме Морнагия, двое – в Белли, трое – в Бордж Аль-Амри, двое – в Удне, одна гражданка России находится в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства ранее посетили всех задержанных.
Диппредставительство также заверяло, что самочувствие россиян удовлетворительное, жалоб на условия содержания и нарушения их прав со стороны администрации тюрем не поступало. Задержанным предоставлены услуги адвоката и переводчика.
Ранее стало известно, что 11 российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что были задержаны местными властями. Причина задержания официально не озвучена, однако, по данным посольства, их подозревают в причастности к террористической деятельности. При этом обвинения россиянам пока не предъявлены.
Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении. В декабре на сайте Change.org была опубликована соответствующая петиция. Позже, 11 января, невеста одного из задержанных также направила отдельное обращение к Саиду через Высший комитет по правам человека и основным свободам (CSDHLF).