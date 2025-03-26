Рейтинг@Mail.ru
Житель Нижнего Новгорода устроил поджог по заданию из мессенджера - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 26.03.2025 (обновлено: 09:50 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/podzhog-2007354901.html
Житель Нижнего Новгорода устроил поджог по заданию из мессенджера
Житель Нижнего Новгорода устроил поджог по заданию из мессенджера - РИА Новости, 26.03.2025
Житель Нижнего Новгорода устроил поджог по заданию из мессенджера
Житель Нижнего Новгорода задержан за поджог оборудования базовой станции мобильного провайдера, который он совершил по заданию неизвестного за денежное... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T09:42:00+03:00
2025-03-26T09:50:00+03:00
происшествия
нижний новгород
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007355451_0:0:1879:1057_1920x0_80_0_0_c0be30e148302b141462997d7245a55e.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода задержан за поджог оборудования базовой станции мобильного провайдера, который он совершил по заданию неизвестного за денежное вознаграждение, сообщает региональное управление МВД.Десятого марта был совершён поджог климатического шкафа с оборудованием на базовой станции, расположенной у одного из домов по улице Затон им. 25 лет Октября 2-я линия. Полицейские установили, что к совершению преступления причастен житель Автозаводского района 1998 года рождения. Гражданин был задержан и доставлен в ОВД."Установлено, что 27-летний нижегородец в одном из мессенджеров вступил в сговор с неустановленным лицом, предложившим за денежное вознаграждение совершить действия, создающие опасность для населения в целях дестабилизации деятельности органов власти. Согласившись на предложение, злоумышленник приобрёл горючее на АЗС, а затем, взяв с собой канистру с бензином, приехал к станции мобильного провайдера и поджёг ее", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт), по ходатайству следователя мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что за совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
https://ria.ru/20250210/gosizmena-1998421616.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007355451_39:0:1448:1057_1920x0_80_0_0_ab86fa5d139f03fd44cb8fc9384ffb9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Россия
Житель Нижнего Новгорода устроил поджог по заданию из мессенджера

Нижегородца задержали за поджог оборудования станции мобильного провайдера

© ГУ МВД по Нижегородской областиЖитель Нижнего Новгорода приобретает бензин на автозаправке для поджога базовой станции мобильного оператора в Нижнем Новгороде. Кадр видео
Житель Нижнего Новгорода приобретает бензин на автозаправке для поджога базовой станции мобильного оператора в Нижнем Новгороде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© ГУ МВД по Нижегородской области
Житель Нижнего Новгорода приобретает бензин на автозаправке для поджога базовой станции мобильного оператора в Нижнем Новгороде. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода задержан за поджог оборудования базовой станции мобильного провайдера, который он совершил по заданию неизвестного за денежное вознаграждение, сообщает региональное управление МВД.
Десятого марта был совершён поджог климатического шкафа с оборудованием на базовой станции, расположенной у одного из домов по улице Затон им. 25 лет Октября 2-я линия. Полицейские установили, что к совершению преступления причастен житель Автозаводского района 1998 года рождения. Гражданин был задержан и доставлен в ОВД.
"Установлено, что 27-летний нижегородец в одном из мессенджеров вступил в сговор с неустановленным лицом, предложившим за денежное вознаграждение совершить действия, создающие опасность для населения в целях дестабилизации деятельности органов власти. Согласившись на предложение, злоумышленник приобрёл горючее на АЗС, а затем, взяв с собой канистру с бензином, приехал к станции мобильного провайдера и поджёг ее", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт), по ходатайству следователя мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что за совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Житель Курска получил 20,5 года тюрьмы по делу о госизмене и диверсии
10 февраля, 14:35
 
ПроисшествияНижний НовгородРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала