https://ria.ru/20250326/podzhog-2007354901.html

Житель Нижнего Новгорода устроил поджог по заданию из мессенджера

Житель Нижнего Новгорода устроил поджог по заданию из мессенджера - РИА Новости, 26.03.2025

Житель Нижнего Новгорода устроил поджог по заданию из мессенджера

Житель Нижнего Новгорода задержан за поджог оборудования базовой станции мобильного провайдера, который он совершил по заданию неизвестного за денежное... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T09:42:00+03:00

2025-03-26T09:42:00+03:00

2025-03-26T09:50:00+03:00

происшествия

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода задержан за поджог оборудования базовой станции мобильного провайдера, который он совершил по заданию неизвестного за денежное вознаграждение, сообщает региональное управление МВД.Десятого марта был совершён поджог климатического шкафа с оборудованием на базовой станции, расположенной у одного из домов по улице Затон им. 25 лет Октября 2-я линия. Полицейские установили, что к совершению преступления причастен житель Автозаводского района 1998 года рождения. Гражданин был задержан и доставлен в ОВД."Установлено, что 27-летний нижегородец в одном из мессенджеров вступил в сговор с неустановленным лицом, предложившим за денежное вознаграждение совершить действия, создающие опасность для населения в целях дестабилизации деятельности органов власти. Согласившись на предложение, злоумышленник приобрёл горючее на АЗС, а затем, взяв с собой канистру с бензином, приехал к станции мобильного провайдера и поджёг ее", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт), по ходатайству следователя мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что за совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

https://ria.ru/20250210/gosizmena-1998421616.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, нижний новгород, россия