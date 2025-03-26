https://ria.ru/20250326/podzhog-2007354901.html
Житель Нижнего Новгорода устроил поджог по заданию из мессенджера
Житель Нижнего Новгорода устроил поджог по заданию из мессенджера - РИА Новости, 26.03.2025
Житель Нижнего Новгорода устроил поджог по заданию из мессенджера
Житель Нижнего Новгорода задержан за поджог оборудования базовой станции мобильного провайдера, который он совершил по заданию неизвестного за денежное... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T09:42:00+03:00
2025-03-26T09:42:00+03:00
2025-03-26T09:50:00+03:00
происшествия
нижний новгород
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007355451_0:0:1879:1057_1920x0_80_0_0_c0be30e148302b141462997d7245a55e.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода задержан за поджог оборудования базовой станции мобильного провайдера, который он совершил по заданию неизвестного за денежное вознаграждение, сообщает региональное управление МВД.Десятого марта был совершён поджог климатического шкафа с оборудованием на базовой станции, расположенной у одного из домов по улице Затон им. 25 лет Октября 2-я линия. Полицейские установили, что к совершению преступления причастен житель Автозаводского района 1998 года рождения. Гражданин был задержан и доставлен в ОВД."Установлено, что 27-летний нижегородец в одном из мессенджеров вступил в сговор с неустановленным лицом, предложившим за денежное вознаграждение совершить действия, создающие опасность для населения в целях дестабилизации деятельности органов власти. Согласившись на предложение, злоумышленник приобрёл горючее на АЗС, а затем, взяв с собой канистру с бензином, приехал к станции мобильного провайдера и поджёг ее", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт), по ходатайству следователя мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что за совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
https://ria.ru/20250210/gosizmena-1998421616.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007355451_39:0:1448:1057_1920x0_80_0_0_ab86fa5d139f03fd44cb8fc9384ffb9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Россия
Житель Нижнего Новгорода устроил поджог по заданию из мессенджера
Нижегородца задержали за поджог оборудования станции мобильного провайдера
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мар - РИА Новости.
Житель Нижнего Новгорода задержан за поджог оборудования базовой станции мобильного провайдера, который он совершил по заданию неизвестного за денежное вознаграждение, сообщает региональное управление
МВД.
Десятого марта был совершён поджог климатического шкафа с оборудованием на базовой станции, расположенной у одного из домов по улице Затон им. 25 лет Октября 2-я линия. Полицейские установили, что к совершению преступления причастен житель Автозаводского района 1998 года рождения. Гражданин был задержан и доставлен в ОВД.
"Установлено, что 27-летний нижегородец в одном из мессенджеров вступил в сговор с неустановленным лицом, предложившим за денежное вознаграждение совершить действия, создающие опасность для населения в целях дестабилизации деятельности органов власти. Согласившись на предложение, злоумышленник приобрёл горючее на АЗС, а затем, взяв с собой канистру с бензином, приехал к станции мобильного провайдера и поджёг ее", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ
(террористический акт), по ходатайству следователя мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что за совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.