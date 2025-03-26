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Производство колбасных изделий в Подмосковье выросло на 3,1 процента - РИА Новости, 26.03.2025
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Новости Подмосковья
 
19:33 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/podmoskove-2007556904.html
Производство колбасных изделий в Подмосковье выросло на 3,1 процента
Производство колбасных изделий в Подмосковье выросло на 3,1 процента - РИА Новости, 26.03.2025
Производство колбасных изделий в Подмосковье выросло на 3,1 процента
Московская область в 2024 году на 3,1% увеличила производство колбасных изделий, включая продукцию для детского питания, по сравнению с данными 2023 года,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T19:33:00+03:00
2025-03-26T19:33:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Московская область в 2024 году на 3,1% увеличила производство колбасных изделий, включая продукцию для детского питания, по сравнению с данными 2023 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. "В прошлом году объем производства составил 267,7 тысячи тонн. Товары от наших локальных предприятий представлены в розничных торговых сетях, а также за рубежом. Так, в прошлом году наибольший объем колбасной продукции компании отправили в Казахстан – на эту страну пришлось 52% от общего объема экспорта", — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что в тройке лидеров также оказались Азербайджан и Республика Беларусь. Кроме этого, поставки осуществлялись в Армению и Киргизию.
https://ria.ru/20250326/podmoskove-2007546465.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Производство колбасных изделий в Подмосковье выросло на 3,1 процента

В Московской области объем производства колбасных изделий увеличился на 3,1%

© Depositphotos.com / omur12Колбасные изделия
Колбасные изделия - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Depositphotos.com / omur12
Колбасные изделия. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Московская область в 2024 году на 3,1% увеличила производство колбасных изделий, включая продукцию для детского питания, по сравнению с данными 2023 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"В прошлом году объем производства составил 267,7 тысячи тонн. Товары от наших локальных предприятий представлены в розничных торговых сетях, а также за рубежом. Так, в прошлом году наибольший объем колбасной продукции компании отправили в Казахстан – на эту страну пришлось 52% от общего объема экспорта", — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что в тройке лидеров также оказались Азербайджан и Республика Беларусь. Кроме этого, поставки осуществлялись в Армению и Киргизию.
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