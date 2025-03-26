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Центры грудного вскармливания в Подмосковье приняли более семи тысяч женщин - РИА Новости, 26.03.2025
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Новости Подмосковья
 
18:35 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/podmoskove-2007546465.html
Центры грудного вскармливания в Подмосковье приняли более семи тысяч женщин
Центры грудного вскармливания в Подмосковье приняли более семи тысяч женщин - РИА Новости, 26.03.2025
Центры грудного вскармливания в Подмосковье приняли более семи тысяч женщин
Более 7,3 тысячи женщин из Московской области прошли обучение в центрах грудного вскармливания с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T18:35:00+03:00
2025-03-26T18:35:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Более 7,3 тысячи женщин из Московской области прошли обучение в центрах грудного вскармливания с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. Организации работают на базе перинатальных учреждений и родильных домов Подмосковья. Пройти обучение можно в Видновском, Московском областном, Наро-Фоминском, Коломенском, Щелковском перинатальных центрах, родильных домах Балашихи и Одинцовской больницы, а также в Московском областном центре охраны материнства и детства. Образовательные мероприятия организуются в соответствии с задачами нацпроекта "Семья". "На данный момент в регионе работают восемь таких центров. В них можно получить бесплатную помощь квалифицированных специалистов по грудному вскармливанию. Важно, что обратиться за консультацией можно как во время пребывания в медучреждении, так и после выписки. Всего с начала года обучение в центрах прошли более 7,3 тысячи женщин", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Центры грудного вскармливания в Подмосковье приняли более семи тысяч женщин

Более семи тысяч женщин обучились грудному вскармливанию в Подмосковье с января

© Depositphotos.com / t.tomsickovaЖенщина кормит ребенка
Женщина кормит ребенка - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Depositphotos.com / t.tomsickova
Женщина кормит ребенка. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Более 7,3 тысячи женщин из Московской области прошли обучение в центрах грудного вскармливания с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Организации работают на базе перинатальных учреждений и родильных домов Подмосковья. Пройти обучение можно в Видновском, Московском областном, Наро-Фоминском, Коломенском, Щелковском перинатальных центрах, родильных домах Балашихи и Одинцовской больницы, а также в Московском областном центре охраны материнства и детства. Образовательные мероприятия организуются в соответствии с задачами нацпроекта "Семья".
"На данный момент в регионе работают восемь таких центров. В них можно получить бесплатную помощь квалифицированных специалистов по грудному вскармливанию. Важно, что обратиться за консультацией можно как во время пребывания в медучреждении, так и после выписки. Всего с начала года обучение в центрах прошли более 7,3 тысячи женщин", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
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